Chị dâu hụt của rich kid Tiên Nguyễn "chơi" cỡ nào?

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh sinh năm 1993. Cô được biết đến như một hotgirl nổi tiếng, người mẫu lookbook đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Nhờ có lợi thế về ngoại hình, hot girl Linh Rin còn thử sức trong một số dự án phim ảnh và âm nhạc nhưng không ghi được nhiều dấu ấn. Năm 2017, hot girl Hà thành Linh Rin tham gia cuộc thi The Look, vào đội HLV Phạm Hương và được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá nhất cuộc thi. Tuy nhiên, trước khi công bố top 3 chung cuộc của The Look, cô nàng tuyên bố xin rút lui. Sau đó, vì được lượt bình chọn cao nhất từ khán giả, Linh Rin vẫn nhận được hợp đồng từ phía nhãn hàng tương đương với quán quân. Sau cuộc thi The Look, Linh Rin không tham gia hoạt động showbiz mà dành thời gian đi du học tại Anh. Sau khi công khai hẹn hò với Phillip Nguyễn - con trai của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn cuộc sống của Linh Rin như thay đổi hoàn toàn. Linh Rin từ một cô nàng ngọt ngào đã đổi mình sang phong cách quý phái, sang chảnh và vô cùng thanh lịch. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái tự tin, Linh Rin nhận được khá nhiều thiện cảm từ phía khán giả. Dù sở hữu chiều cao 1,67m song nhờ ngoại hình cân đối, săn chắc mà cô trở nên thu hút hơn trước người đối diện. Trên trang cá nhân, Linh Rin thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi du lịch khắp nơi trên thế giới vô cùng sang chảnh. Cô nàng cũng không ít lần chia sẻ hình ảnh diện áo tắm nóng bỏng trong các chuyến du lịch khiến người hâm mộ khó rời mắt. Vẻ đẹp ngọt ngào của Linh Rin khiến nhiều người phải dành cho cô những lời khen ngợi "có cánh". Mới đây, Linh Rin bất ngờ xóa hết ảnh trên Instagram. Những tấm hình chung của cô và anh trai siêu rich kid Tiên Nguyễn cũng không còn. Bức hình duy nhất còn lại trên trang cá nhân của người đẹp Hà thành được cô giữ lại là từ hồi tháng 8/2013. Động thái này của Linh Rin làm dấy lên tin đồn cặp đôi gặp trục trặc chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cả hai vẫn theo dõi nhau. Trên trang cá nhân, Phillip Nguyễn vẫn giữ nguyên những hình ảnh chụp chung của hai người. Mời quý độc giả xem video: KINGLIVE | Linh Rin phản ứng thế nào khi bị gọi "bản sao" Phạm Hương, Kỳ Duyên - Nguồn: Youtube

