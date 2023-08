Ái nữ Minh Nhựa đọ sắc bạn gái Văn Hậu, nhan sắc ra sao?

Mới đây, ái nữ Minh Nhựa - Joyce Phạm chia sẻ hình ảnh chụp chung với Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu và chồng của cô gây chú ý. Cô nàng rich kid chia sẻ cảm nhận gặp người đẹp khi được các fans hỏi là: “Doãn Hải My ở ngoài xinh lắm nè, cao, dáng thon, hiền, dễ gần nói chung là chị thích lắm”. Rich kid nhà Minh Nhựa còn dành nhiều lời khen có cánh cho bạn gái Đoàn Văn Hậu như xinh, cao, dáng thon, hiền, dễ gần,... Từ khung ảnh này, cư dân mạng bắt đầu đưa hai người đẹp lên bàn cân nhan sắc. Nếu Joyce Phạm là rich kid thì Doãn Hải My cũng là tiểu thư quyền quý Hà Thành. Doãn Hải My hút mọi ánh nhìn bởi visual tự nhiên, trong veo. Có lẽ chính nhờ vào dung mạo trời ban có sẵn nét xinh đẹp mà cô nàng được Joyce Phạm khen không ngớt lời. Hải My cũng được ưu ái gọi là mỹ nhân có vòng eo nhỏ nhất giới hoa hậu. Cô còn vượt mặt cả nữ hoàng nội y Ngọc Trinh với chiếc eo siêu thực, săn chắc và không chút mỡ thừa. Cô sở hữu chiều cao 1,67 m, nặng 48 kg, số đo hình thể lần lượt là 78 - 55 - 89 cm cùng những đường cong bốc lửa. Về phía ái nữ nhà đại gia Việt, Joyce Phạm ghi điểm với dung mạo cực sắc sảo hậu "dao kéo". Ngoài nâng mũi, trước đó con gái Minh Nhựa đã chi 90 triệu nâng ngực sau khi sinh con trai đầu lòng được khoảng 1 năm. Hiện tại, Joyce Phạm đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Tâm Nguyễn và hai nhóc tì kháu khỉnh. Làm mẹ hai con nhưng cô vẫn duy trì được vẻ đẹp trẻ trung, thân hình săn chắc và thậm chí còn nhuận sắc hơn cả lúc chưa sinh em bé. Ảnh: FBNV

