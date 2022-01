Ái nữ đại gia thuỷ sản tuyên bố không với hàng fake gây sốt

Ngọc Thanh Tâm là cái tên không mấy xa lạ với công chúng. Ngoài vai trò là diễn viên - YouTuber, cô còn được biết là ái nữ duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Nữ rich kid này là ái nữ đại gia thủy sản đình đám Sài thành, cô sở hữu cuộc sống sang chảnh như mơ và bộ sưu tập đồ hiệu nhiều không đếm xuể. Mới đây, Ngọc Thanh Tâm đã chia sẻ quan điểm sắm sanh của mình khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, ái nữ trong hội con nhà giàu Việt Nam này cho biết: "Thà mua đồ rẻ, đồ sale, hàng hiệu bình dân hoặc không có luôn chứ nhất quyết say no to pha ke. Trừ khi bị người bán lừa". Dù không rõ nguồn cơn cho story của Ngọc Thanh Tâm là có lý do hay ngẫu hứng nhưng cô nàng cũng có nhiều lần chia sẻ về chuyện mua sắm của mình. Chẳng hạn ái nữ từng khẳng định mình sẽ luôn tìm cách mua một món đồ rẻ nhất: "Bản thân tôi, tôi sẽ chi trả cho những món mà tôi biết là không thể tìm được mức giá khác thấp hơn. Còn nếu tôi biết có thể mua món đồ đó ở đâu rẻ hơn thì tôi sẽ tìm tới đó mua, nhiều khi rất mất thời gian". Với tính cách này, người bạn thân nổi tiếng - Primmy Trương còn phải thốt lên: "Mày keo quá". Thậm chí, mẹ Ngọc Thanh Tâm thì phản ứng: "Mẹ tôi hay nói: "Con có biết là khi con đi check giá như vậy, thời gian con bỏ ra con đã kiếm được biết bao nhiêu tiền rồi". Câu nói đó thấm lắm". Cách đâu chưa lâu, Ngọc Thanh Tâm gây choáng khi tiết lộ mình đã mua chiếc quần đùi có giá trị 47 triệu đồng. Thậm chí, nhìn vào bộ sưu tầm túi của Ngọc Thanh Tâm nhiều người còn choáng váng hơn khi có đủ các "anh tài" sang chảnh như: Louis Vuitton, Hermes, Dior,... Quan điểm của Ngọc Thanh Tâm trong chuyện mua sắm về hàng hiệu và hàng fake thu hút sự chú ý của netizen. Cùng ngắm thêm những hình ảnh ái nữ nhà đại gia thuỷ sản - Ngọc Thanh Tâm. Mời quý độc giả xem video: Phía sau Rich Kids như Primmy Trương và Ngọc Thanh Tâm là "MẪU HẬU" ngầu và giàu có như thế nào?/YAN News

