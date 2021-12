Ngọc Thanh Tâm bị nghi là rich kid “fake”, sự thật ai cũng “choáng“

Ngọc Thanh Tâm là cái tên không mấy xa lạ với công chúng. Ngoài vai trò là diễn viên - YouTuber, cô còn được biết là ái nữ duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Nữ rich kid này là ái nữ đại gia thủy sản đình đám Sài thành, cô sở hữu cuộc sống sang chảnh như mơ và bộ sưu tập đồ hiệu nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên mới đây, gái xinh Ngọc Thanh Tâm bất ngờ bị cô bạn thân Primmy Trương "bóc trần" thân phận rich kid thật không giống như lời đồn. Cụ thể, bà xã Phan Thành đã phải lên story Instagram để kể khổ vì việc sinh nhật mình đã diễn ra từ hôm 12/11 song cô bạn thân Ngọc Thanh Tâm lại nhất quyết khất hẹn để 1 tháng sau mới chịu tặng quà. Bà xã Phan Thành còn không quên gắn thêm loạt dấu hỏi to đùng sau danh xưng "rich kid" của cô bạn thân. Đính kèm lời than thở là bức ảnh cap đoạn hội thoại ái nữ đại gia thủy sản hào hứng khoe việc Primmy Trương sắp nhận được quà sinh nhật rồi vì hôm nay chương trình săn sale đã diễn ra. Qua đó mới thấy dù là rich kid đình đám thế nhưng Ngọc Thanh Tâm không thể bỏ qua công cuộc săn sale, sự việc trên làm netizen ai cũng bật cười thích thú. Trước đó, Ngọc Thanh Tâm từng làm cõi mạng bất ngờ khi chia sẻ việc từng nhận được tin nhắn "gạ tình". Ái nữ nhà đại gia thuỷ sản cho biết, có người offer cô đi 1 đêm giá 3.000 đô, chưa kịp nghĩ xong thì người đàn ông kia offer tiếp trợ lý của cô 2.000 đô/ đêm. "2 chị em với số tiền to lớn 5.000 đô này nên hùn tiền mua Chanel hay bộ ấm chén Hermes hả cả nhà?", Thanh Tâm hài hước chia sẻ. Tuy nhiên, Ngọc Thanh Tâm đã nhanh chóng "chặn họng", đáp trả: "Em thấy ảnh khá sộp, em bảo xách dép cho em đã giá gấp đôi rồi nhưng ảnh vẫn offer tiếp, nên em nghĩ đêm nay chúng em bội thu rồi!". Nhiều người không biết nên thương cho Ngọc Thanh Tâm vì phải đối mặt với những lời gạ gẫm nhạy cảm này hay nên thương "thủ phạm" vì bị cô nàng "chặn họng" một cách siêu cứng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: SaoStar

