Chưa quá nổi bật trên những điểm đến tại Việt Nam nhưng có thể nói các địa điểm check in Thái Bình hứa hẹn sẽ mang đến những phong cách và màu sắc mới mẻ cho bộ ảnh của bạn. Cùng PV Gia đình và Xã hội khám phá 9 địa điểm check in Thái Bình đang trở thành "hot trend" hiện nay nhé.

Top 9 địa điểm check in Thái Bình mà bạn không nên bỏ lỡ

1. Biển Vô Cực - Địa điểm check in Thái Bình "hot" nhất hiện nay

Trước khi có tên "biển vô cực" thì nơi đây là biển Quang Lang (Thụy Xuân, Thái Thụy, Thái Bình). Nơi đây đã được thiên nhiên ưu ái với độ bằng phẳng trải dài. Đây là địa điểm check in Thái Bình đang "khuấy đảo" giới trẻ bởi vẻ đẹp của "tấm gương phản chiếu" trên bầu trời cao

Biển Vô Cực Thái Bình - Kiệt tác của tự nhiên đẹp tựa cổ tích

Bên cạnh đó, biển vô cực Thái Bình còn ẩn chứa nét đẹp lao động chân thực của ngư dân. Dưới ánh nắng vàng, người lao động hiện lên bình dị, mộc mạc nhưng vẫn khiến người khác phải rung rinh.

2. Địa điểm check in Thái Bình tại bãi biển Cồn Đen

Cồn Đen chính là cái tên không thể thiếu khi nhắc đến địa điểm check in Thái Bình. Nằm ở xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, biển Cồn Đen là điểm đến thu hút khách du lịch trong những năm gần đây.

Bạn cũng có thể tổ chức các buổi dã ngoại, trò chơi trên biển và các hoạt động giải trí như câu cá, chơi bóng chuyền bãi biển sau những giờ vui đùa trên sóng biển. Dạo bước bên những cánh rừng thông xanh trải dài theo cồn, cùng nhau khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn thú vị, hòa mình vào không gian đại dương bao la và cảm nhận vị mặn của biển. (Ảnh:St)

Biển Cồn Đen sở hữu hình ảnh đẹp nhất của bãi biển hoang sơ giữa rừng nguyên sinh. Đặc biệt, nếu bạn đón bình minh và hoàng hôn trên biển thì nơi đây lại trở nên quyến rũ lỳ lạ. (Ảnh:St)

Biển Cồn Đen sở hữu hình ảnh đẹp nhất của bãi biển hoang sơ giữa rừng nguyên sinh. Đặc biệt, nếu bạn đón bình minh và hoàng hôn trên biển thì nơi đây lại trở nên quyến rũ lỳ lạ. Đây cũng là khoảnh khắc được nhiều người săn đón nhất.

Vẻ đẹp trong lành từ không khí kết hợp mặt nước biển trong xanh là khung cảnh rất tuyệt. Nhớ ghé thăm biển Cồn Đen để không bỏ lỡ món quà từ thiên nhiên ban tặng nhé.

3. Bãi biển Cồn Vành - Địa điểm check in Thái Bình được UNESCO công nhận

Năm 2004, bãi biển Cồn Vành được UNESCO công nhận là khu vực dự trữ khí quyển châu thổ sông Hồng. (Ảnh:St)

Một địa điểm check in Thái Bình mà hầu hết ai cũng đã từng nghe qua là bãi biển Cồn Vành. Nơi đây nổi tiếng là vùng biển hoang sơ giữa thiên nhiên. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng là hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú.

Biển Cồn Vành là một trong những địa điểm check in Thái Bình mà bạn không nên bỏ lỡ nhé. (Ảnh:St)

Năm 2004, bãi biển Cồn Vành được UNESCO công nhận là khu vực dự trữ khí quyển châu thổ sông Hồng. Bên cạnh đó, Cồn Vành còn được xem là điểm kết nối, cửa ngõ thu hút khách du lịch. Với những điểm đặc biệt như thế thì đây chắc chắn sẽ là một trong những địa điểm check in Thái Bình mà bạn không nên bỏ lỡ nhé.

4. Địa điểm check in Thái Bình trên biển Đồng Châu

Chưa quá nổi bật trên những điểm đến tại Việt Nam nhưng có thể nói các địa điểm check in Thái Bình hứa hẹn sẽ mang đến những phong cách và màu sắc mới mẻ cho bộ ảnh của bạn.

Biển Đồng Châu là địa điểm check in Thái Bình còn giữ vẻ đẹp hoang sơ. Cách thành phố Thái Bình khoảng 30km, bãi biển Đồng Châu nằm tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải.

Đến đây, bạn sẽ vô cùng thích thú khi được check in với những chiếc chòi canh nhấp nhô trên mặt nước.(Ảnh:St)

Với bờ cát trải dài 5km ôm lấy mặt biển mênh mông, xanh mướt đã tạo nên vẻ đẹp của một vùng biển du lịch độc đáo. Đến đây, bạn sẽ vô cùng thích thú khi được check in với những chiếc chòi canh nhấp nhô trên mặt nước. Nếu bỏ lỡ địa điểm này thì quả là thiếu sót cho chuyến đi của bạn.

5. Chùa Keo - Địa điểm check in Thái Bình mang ý nghĩa tâm linh

Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo (Ảnh:St)

Một địa điểm check in Thái Bình mang ý nghĩa tâm linh nổi tiếng là chùa Keo. Đây là ngôi chùa được xếp hạng là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam. Hàng năm, ngôi chùa đã đón hàng ngàn du khách và các Phật tử gần xa ghé thăm. Chình vì vậy, đây được xem là một trong những địa điểm check in Thái Bình mà bạn nhất định nên ghé thăm. Ngoài ra, nhớ dâng hương và lễ Phật để cầu bình an cho gia đình nhé.

Đây là ngôi chùa được xếp hạng là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam.

6. Nhà thờ Bác Trạch - Địa điểm check in Thái Bình mang lối kiến trúc Roman

Nhà thờ Bác Trạch mang vẻ đẹp ngỡ ngàng của một vùng trời Âu tuyệt đẹp

Nhà thờ Bác Trạch là một trong những công trình tâm linh nổi tiếng ở Thái Bình. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những nhà thờ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với lối kiến trúc công phu, nhà thờ Bác Trạch là một địa điểm check in Thái Bình độc đáo dành cho bạn.

Nhiều bạn trẻ đã tới đây và lưu giữ những hình ảnh tuyệt đẹp tại "khung trời Âu" ở Thái Bình

7. Địa điểm check in Thái Bình tại nhà thờ Chính Tòa

Nhà thờ Chính Tòa là địa điểm check in Thái Bình có lối kiến trúc ấn tượng nhất Việt Nam.

Nhà thờ Chính Tòa là địa điểm check in Thái Bình có lối kiến trúc ấn tượng nhất Việt Nam. Nhà thờ nằm tại số 8 đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Khuôn viên nhà thờ mang lại không gian vô cùng thoáng mát với vẻ đẹp kiến trúc ấn tượng. Đây là địa điểm check in Thái Bình được nhiều người biết đến.

Các bạn trẻ cực yêu thích địa điểm check in Thái Bình tại nhà thờ Chính Tòa (Ảnh:St)

8. Làng dệt chiếu Hới - Địa điểm check in Thái Bình nổi tiếng

Bạn sẽ thấy vô cùng thú vị khi được chứng kiến từng công đoạn chế biến cói cho tới khâu thành phẩm (Ảnh:st)

Làng dệt chiếu Hới là làng nghề truyền thống gần trăm năm tuổi ở Thái Bình. Làng nghề dệt chiếu Hới nổi tiếng gần xa tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Đây là một địa điểm check in Thái Bình sẽ mang lại cho bạn những bức ảnh màu sắc độc đáo và lạ mắt.

Bên cạnh đó, bạn sẽ có cơ hội được tìm hiểu thêm về cuộc sống giản dị của người dân. Nếu may mắn, bạn sẽ còn được giới thiệu về quy trình để tạo ra một chiếc chiếu truyền thống. Bạn sẽ thấy vô cùng thú vị khi được chứng kiến từng công đoạn chế biến cói cho tới khâu thành phẩm. Những trải nghiệm này sẽ là một kỷ niệm khó quên cho chuyến đi của bạn.

9. Địa điểm check in Thái Bình với đền Tiên La - Di tích lịch sử quốc gia

Ngày nay, đền Tiên La được mở rộng và trùng tu với quy mô lớn để đón du khách thập phương tham quan (Ảnh:St)

Đền Tiên La nằm tại thôn Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đây là một Di tích lịch sử cấp quốc gia tồn tại hàng ngàn năm nay. Bên cạnh đó, ngôi đền còn được lưu giữ rất nhiều món đồ từ thời nhà Lê có giá trị vô cùng quý giá.

Ngày nay, đền Tiên La được mở rộng và trùng tu với quy mô lớn để đón du khách thập phương tham quan. Chính vì vậy, đền Tiên La sẽ là một trong những địa điểm check in Thái Bình độc đáo mà bạn nên ghé thăm.

Đền Tiên La có cấu trúc “tiền nhất – hậu đinh” theo đúng kiểu cổ từ cột, kèo đến vòm mái uốn cong mang dáng hình con rồng bay lên. (Ảnh:St)

Trên đây là những địa điểm check in Thái Bình đang hot nhất hiện nay mà Gia đình và Xã hội muốn giới thiệu đến bạn đọc. Ngoài ra, đến Thái Bình, bạn sẽ được hòa nhịp với cuộc sống ngư dân làng chài và thưởng thức những đặc sản trứ danh nổi tiếng. Còn chần chừ gì nữa mà không lên lịch ngay một chuyến du lịch Thái Bình!

Qua bài viết trên, hy vọng bạn đọc sẽ có thêm những thông tin hữu ích. Hãy lưu và chia sẻ ngay để bạn bè cùng biết đến những điểm check in nơi đây. Ngoài Thái Bình, còn rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn đang chờ bạn khám phá. Theo dõi Gia đình và Xã hội mỗi ngày để cùng nhau có thêm những trải nghiệm thú vị nhé. Chúc bạn sẽ có những chuyến đi với những trải nghiệm đầy ý nghĩa!