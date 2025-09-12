Hà Nội

Xã hội

Công an xác minh vụ bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non đánh bầm tím mặt

Cơ quan Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A. (4 tuổi) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ. đánh bầm tím mặt.

Chiều 12/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A. (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ. đánh bầm tím mặt.

Theo thông tin ban đầu, chiều 11/9, khi đến trường đón con, chị Nguyễn Mai P. (SN 1992, mẹ cháu A.) bàng hoàng phát hiện trên mặt bé xuất hiện nhiều vết bầm tím. Quá lo lắng, chị gặng hỏi cô giáo phụ trách lớp Nguyễn Thị U. thì được trả lời rằng cháu A. “bị bạn đánh”.

Tuy nhiên, trước những dấu hiệu bất thường, chị P. đã làm đơn trình báo công an. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, cô giáo mới thừa nhận chính mình đã đánh bé.

Hình ảnh cháu bé bị bầm tím. Ảnh: GĐCC

Trao đổi với PV VietNamNet, chị P. bức xúc kể: “Gia đình tôi yêu cầu ban giám hiệu cho xem lại camera lớp học, nhưng nhà trường không đồng ý.

Tôi nghi ngờ con bị đánh vào vùng đầu nên mới tha thiết xin được xem lại camera. Hiện cháu vẫn điều trị tại bệnh viện, thường xuyên kêu đau đầu”.

Theo lời kể của cháu A., cô giáo U. còn dặn bé “không được nói với bố mẹ việc bị cô đánh”. Song, trẻ nhỏ vốn thật thà, bé đã kể lại toàn bộ cho gia đình nghe.

Chiều 12/9, bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non T.Đ. cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về việc bé P.T.A. bị cô giáo bạo hành dẫn đến bầm tím trên mặt, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.

Theo đại diện nhà trường, vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh. Trong khi chờ kết luận chính thức, ban giám hiệu đã cử cán bộ phối hợp cùng gia đình chăm sóc, động viên tinh thần cháu bé, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả do giáo viên gây ra.

Vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Xã hội

Bé 14 tháng bị bạo hành qua đời, có chuyển tội danh bảo mẫu?

Cháu bé 14 tháng tuổi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý đã qua đời. Dư luận đặt câu hỏi có chuyển tội danh sang tội giết người đối với bảo mẫu Quyên?

Ngày 5/8, người thân cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) thông tin với báo chí cho biết, cháu K đã qua đời. K là cháu bé bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý dẫn đến chấn thương sọ não.

Nguyễn Thị Quyên trước đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Với diễn biến cháu K, nạn nhân vụ việc qua đời, dư luận đặt câu hỏi: Có chuyển tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội giết người đối với Quyên hay không?

Xem chi tiết

Xã hội

Cô giáo đã thừa nhận hành vi đánh bé gái 4 tuổi ở Hà Nội

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non bạo hành ở Hà Nội, lãnh đạo phường Bồ Đề cho biết, cô giáo đã thừa nhận hành vi đánh cháu bé.

Chiều 9/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề xác nhận đang khẩn trương điều tra vụ việc bé gái bị nghi bị giáo viên tại trường mầm non trên địa bàn bạo hành.

1-7766.jpg
Hình ảnh bé gái bị bạo hành thâm tím phần lưng. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu bạo hành đã tử vong

Bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu bạo hành chấn thương sọ não đã trút hơi thở cuối cùng sau 21 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 5/8, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận cháu L.A.K. (14 tháng tuổi), nạn nhân trong vụ bị bảo mẫu bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý đã tử vong sau 21 ngày điều trị tích cực do chấn thương sọ não quá nặng.

“Chúng tôi đã làm tất cả để giữ cháu bé ở lại với cuộc đời, nhưng mọi nỗ lực đều bất lực trước tổn thương quá nghiêm trọng”, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng đau xót chia sẻ.

Xem chi tiết

