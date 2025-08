Bé 14 tháng bị bạo hành qua đời, có chuyển tội danh bảo mẫu?

Ngày 5/8, người thân cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) thông tin với báo chí cho biết, cháu K đã qua đời. K là cháu bé bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý dẫn đến chấn thương sọ não.

Nguyễn Thị Quyên trước đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Với diễn biến cháu K, nạn nhân vụ việc qua đời, dư luận đặt câu hỏi: Có chuyển tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội giết người đối với Quyên hay không?

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy, bảo mẫu Quyên đã nhiều lần ném cháu bé xuống dưới sàn, hậu quả khiến cháu bé thương tích 47%. Với kết quả điều tra ban đầu như vậy, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Quyên về tội cố ý gây thương tích quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Tuy nhiên, đến nay, cháu bé đã tử vong sau thời gian điều trị. Nếu quá trình tiến hành tố tụng mà có căn cứ chứng minh hành vi dẫn đến chết người, bị can nhận thức được hành vi nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi thì còn có thể chuyển tội danh sang tội giết người để xử lý chứ không đơn giản chỉ là tội cố ý gây thương tích.

Tội giết người khác với tội cố ý gây thương tích ở động cơ mục đích thực hiện hành vi xâm phạm đến thân thể của người khác và hậu quả có thể xảy ra từ hành vi nguy hiểm.

Nếu thực hiện hành vi xâm phạm đến thân thể người khác nhằm mục đích cướp đoạt tính mạng của nạn nhân hoặc hành vi có thể dẫn đến tước đoạt tính mạng của nạn nhân thì sẽ xử lý hình sự về tội giết người. Trường hợp hành vi xâm phạm đến thân thể người khác không có động cơ mục đích giết người, không nhận thức được hành vi có thể dẫn đến chết người nhưng hậu quả chết người đã xảy ra ngoài mong muốn và nhận thức của đối tượng gây án sẽ xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo khoản 4, điều 134 Bộ luật Hình sự với hình phạt có thể tới 14 năm tù.

Trường hợp quá trình điều tra có căn cứ cho thấy đối tượng Quyên nhận thức được hành vi có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi ném cháu bé xuống nền nhà dẫn đến hậu quả chết người xảy ra có thể chuyển tội danh sang tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Để xác định tội cố ý gây thương tích hay tội giết người, vấn đề nhận thức của đối tượng này về hành vi cũng như diễn biến hành vi là rất quan trọng. Nếu đối tượng này có chủ đích ném cháu bé xuống dưới sàn nhà lát gạch, ở độ cao nhất định có thể dẫn đến hậu quả chết người, đối tượng nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra nhưng vẫn ném cháu bé xuống sàn gạch sẽ xử lý về tội giết người. Trường hợp nếu đối tượng này chỉ ném cháu bé xuống đệm nhưng cháu bé đã rơi xuống sàn khi đó mới dừng lại ở tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, người phạm tội còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình cháu bé, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, chi phí mai táng cháu bé theo phong tục địa phương và bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương cơ sở.

cơ sở giáo dục mầm non hoạt động chui

Một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng vào cuộc xác định cơ sở giáo dục mầm non này hoạt động chui, không có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những lý do khiến vụ việc bạo hành xảy ra nên cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý.

Vụ việc này làm rõ nguyên nhân để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Trong đó cần phải xử lý nghiêm đối với các cơ sở giáo dục mầm non chui, thiếu sự quản lý của nhà nước. Với chủ cơ sở giáo dục và cơ quan chức năng mà thiếu sự quản lý dẫn đến hậu quả sự việc cũng có thể xử lý hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra cũng cần tuyên truyền phổ biến cho các phụ huynh nhận diện được các cơ sở giáo dục chui để tránh người con vào những cơ sở này.

Chính quyền địa phương và đơn vị sử dụng lao động cũng tạo điều kiện để cho người lao động, đặc biệt là người lao động trẻ, người lao động có thu nhập thấp có thời gian chăm sóc con, có nơi gửi con an toàn trong thời gian đi làm để tránh trường hợp người lao động nghèo không có sự lựa chọn, buộc phải tìm những nơi trồng giữ trẻ tự phát, thiếu sự quản lý của nhà nước, thiếu an toàn để giao con cho họ, dẫn đến những vụ việc đau lòng như vụ việc này xảy ra.

Trước đó, từ tin báo của gia đình cháu K, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương điều tra vụ cháu K bị chấn thương sọ não tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý, do bà Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi), ở phường Cẩm Thành, làm chủ, quản lý và điều hành.

Đến ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Quyên để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Quyên khai nhận, khoảng 7h30, ngày 16/7, cháu K được mẹ ruột, là chị B.T.M.P, đưa đến cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý. Sau khi nhận, cho cháu K ăn sáng, vì bực tức việc cháu K quấy khóc nên bà Quyên dùng 2 tay ném mạnh cháu K xuống tấm nệm và đi ra ngoài. Khi thấy cháu K còn khóc và bò ra đến cửa phòng ngủ, Quyên đi đến dùng hai tay sốc nách cháu K lên và ném mạnh xuống tấm nệm một lần nữa. Bị Quyên ném, cháu K rơi ở mép nệm, phần đầu đập xuống nền nhà gây nôn, ói, người tím tái, co giật, nên Quyên sơ cứu, rồi đưa cháu K đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Phía gia đình yêu cầu cho xem camera cảnh cháu K bị ngã, nhưng bà Quyên không đưa video. Nghi ngờ con bị bạo hành dẫn đến chấn thương, gia đình đã trình báo công an. Qua điều tra, công an xác định bà Quyên đã có hành vi bạo hành khiến cháu K. chấn thương sọ não.

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Quyên về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), cháu K. bị chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 47%.