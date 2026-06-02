Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ thi lớp 10 THPT công lập không chuyên chiều 2/6, một ngày sau khi kỳ thi kết thúc.

Bình Nguyên

Chiều ngày 1/6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ thi lớp 10 THPT công lập không chuyên chiều 2/6, một ngày sau khi kỳ thi kết thúc.

Từ ngày 1/6 đến ngày 10/6, Hội đồng chấm thi lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm. Từ ngày 2/6 đến ngày 10/6, Hội đồng sẽ chấm bài thi tự luận.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.

Từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.

Năm 2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập, đông kỷ lục. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ trên số dự thi là 66%.

Thí sinh thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) trong hai ngày 30-31/5, lấy điểm xét tuyển vào 119 trường THPT công lập không chuyên. Điểm xét là tổng ba môn không nhân hệ số.

Các thí sinh thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ thi lớp 10 THPT công lập không chuyên như sau:

Đề và gợi ý đáp án môn Toán vào lớp 10 THPT tại TPHCM 2026

Sáng nay, hơn 151.000 học sinh TPHCM tham dự kỳ thi lớp 10 THPT, cuộc cạnh tranh khốc liệt tại các trường danh tiếng, tỷ lệ đỗ cao nhất trong nhiều năm.

Sáng 2/6, thí sinh tại TPHCM hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối của kỳ tuyển sinh 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất cả nước.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, tích hợp với tổng cộng 6.443 phòng thi. Hơn 17.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.

Đề và gợi ý đáp án Ngữ văn thi vào lớp 10 THPT của Tây Ninh 2026

Sáng 2/6, hơn 35.800 thí sinh tại Tây Ninh hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 là Ngữ văn.

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại tỉnh Tây Ninh diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6/2026. Toàn tỉnh có 65 hội đồng thi với 35.887 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh sẽ tham gia ba môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Sáng nay, 2/6, các thí sinh chính thức bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Chiều cùng ngày các em tiếp tục dự thi môn Tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), đồng thời đánh dấu một năm TP HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề Rạng rỡ tên vàng.