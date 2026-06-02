Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2026

Chiều ngày 1/6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ thi lớp 10 THPT công lập không chuyên chiều 2/6, một ngày sau khi kỳ thi kết thúc.

Từ ngày 1/6 đến ngày 10/6, Hội đồng chấm thi lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm. Từ ngày 2/6 đến ngày 10/6, Hội đồng sẽ chấm bài thi tự luận.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.

Từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.

Năm 2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập, đông kỷ lục. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ trên số dự thi là 66%.

Thí sinh thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) trong hai ngày 30-31/5, lấy điểm xét tuyển vào 119 trường THPT công lập không chuyên. Điểm xét là tổng ba môn không nhân hệ số.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ thi lớp 10 THPT công lập không chuyên như sau: