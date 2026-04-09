Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn ở Đồng Tháp

Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm đối tượng mang theo hung khí xông vào nhà tấn công nhiều người rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt nhóm người sử dụng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn xã Tân Hương.

Thông tin ban đầu, tối 5/4, Nguyễn Châu Thanh và Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn khác đang nhậu tại nhà Huỳnh Tấn Kiệt ở ấp Tân Thạnh (xã Tân Hương) thì có một nhóm khoảng 6 người đi trên xe mô tô che biển số xông vào ẩu đả với nhóm người trong bàn nhậu.

Lúc này, 1 người dùng vật nghi là súng bắn vào bụng của Nhẫn. Thanh cũng bị 1 người khác dùng dao đâm vào vai. Sau khi gây án, nhóm 6 đối tượng lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương khám nghiệm hiện trường và làm việc những người có liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 viên nhựa màu nâu hình tròn nghi là đầu đạn cao su.

Làm việc với cơ quan Công an, Tô Văn Nhẫn cho biết, trước đó có xảy ra mâu thuẫn với một số người tại phường Khánh Hậu (tỉnh Tây Ninh). Anh Thanh đến nhậu để đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa 2 bên, nhưng cũng bị gây thương tích.

Hiện, cơ quan Công an đã xác định được các đối tượng có liên quan đến vụ việc và khẩn trương truy bắt để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.