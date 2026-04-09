Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn ở Đồng Tháp

Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm đối tượng mang theo hung khí xông vào nhà tấn công nhiều người rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt nhóm người sử dụng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn xã Tân Hương.

Thông tin ban đầu, tối 5/4, Nguyễn Châu Thanh và Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn khác đang nhậu tại nhà Huỳnh Tấn Kiệt ở ấp Tân Thạnh (xã Tân Hương) thì có một nhóm khoảng 6 người đi trên xe mô tô che biển số xông vào ẩu đả với nhóm người trong bàn nhậu.

Lúc này, 1 người dùng vật nghi là súng bắn vào bụng của Nhẫn. Thanh cũng bị 1 người khác dùng dao đâm vào vai. Sau khi gây án, nhóm 6 đối tượng lên xe tẩu thoát.

Một đối tượng dùng súng bắn vào vào bụng của Tô Văn Nhẫn.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương khám nghiệm hiện trường và làm việc những người có liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 viên nhựa màu nâu hình tròn nghi là đầu đạn cao su.

Làm việc với cơ quan Công an, Tô Văn Nhẫn cho biết, trước đó có xảy ra mâu thuẫn với một số người tại phường Khánh Hậu (tỉnh Tây Ninh). Anh Thanh đến nhậu để đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa 2 bên, nhưng cũng bị gây thương tích.

Hiện, cơ quan Công an đã xác định được các đối tượng có liên quan đến vụ việc và khẩn trương truy bắt để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

#Công an #Đồng Tháp #mâu thuẫn #tấn công #tẩu thoát

Bài liên quan

Khởi tố kẻ sát hại cán bộ an ninh cơ sở ở Đồng Tháp

Trong lúc khống chế đối tượng cầm dao gây rối tại chợ Tân Phong (Đồng Tháp), một thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở bị đâm tử vong tại chỗ.

Ngày 03/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Thái Văn Bình (SN 1982, ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 8h10’ ngày 02/4, tại khu vực chợ Tân Phong (xã Tân Long), người dân phát hiện Thái Văn Bình có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, cầm dao, la hét, có ý định tấn công người dân.

Xem chi tiết

Một cán bộ an ninh cơ sở ở Đồng Tháp hy sinh khi làm nhiệm vụ

Đang xử lý vụ việc gây rối trật tự công cộng, đồng chí Phạm Văn Mịch - cán bộ an ninh cơ sở ở Đồng Tháp bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Ngày 2/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối với Thái Văn Bình (SN 1982, tạm trú xã Tân Long) để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 2/4, Công an xã Tân Long nhận được tin báo về việc đối tượng Thái Văn Bình có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng tại khu vực chợ Tân Phong. Trên tay đối tượng cầm 01 con dao, với nhiều biểu hiện không bình thường.

Xem chi tiết

Triệu tập thanh niên đánh nữ shipper giao thức ăn ở TP HCM

Công an TP HCM đã triệu tập đối tượng đánh tới tấp vào đầu, mặt nữ shipper gây bức xúc dư luận...

Ngày 19/3, Công an TP HCM cho biết Công an phường Gia Định đang phối hợp các đơn vị liên quan thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi hành hung phụ nữ đối với Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ngụ phường Gia Định).

Theo điều tra, trưa 15/3, nữ shipper (44 tuổi) nhận đơn giao đồ ăn cho khách qua app đến một địa điểm khách sạn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới