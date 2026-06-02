Bắt đối tượng tấn công một phụ nữ, gây thương tích cả công an phường

Không chỉ dùng dao gây thương tích cho một phụ nữ giữa phố ở Hải Phòng, đối tượng Phan Tấn Hưng còn gây thương tích cho cả một chiến sĩ công an phường.

Trưa ngày 2/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ đối tượng Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú tại số 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra làm rõ vụ việc hành hung gây thương tích cho một người phụ nữ trên đường phố.

Hình ảnh vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h45 sáng ngày 2/6, tại khu vực trước nhà số 116 Lạch Tray (khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân), TP Hải Phòng, đối tượng Phan Tuấn Hưng đã dùng dao gây thương tích cho một người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô trên đường.

Thời điểm trên, hình ảnh người dân ghi lại cho thấy, bà Nguyễn Thị L. (SN 1970, trú phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) đang đi trên đường bất ngờ bị đối tượng Phan Tuấn Hưng dùng dao nhọn tấn công trước sự chứng kiến của nhiều người. Đối tượng thể hiện hành vi rất hung hãn, kể cả khi có người vào can ngăn Hưng vẫn dùng hung khí tấn công hết sức manh động.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Gia Viên xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Đáng chú ý, trong lúc khống chế đối tượng, Phan Tuấn Hưng đã dùng dao gây thương tích cho một cán bộ chiến sỹ Công an phường Gia Viên.

Ngay sau đó, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ đối tượng Phan Tuấn Hưng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng giải quyết vụ việc theo quy định.

