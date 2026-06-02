Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng tấn công một phụ nữ, gây thương tích cả công an phường

Không chỉ dùng dao gây thương tích cho một phụ nữ giữa phố ở Hải Phòng, đối tượng Phan Tấn Hưng còn gây thương tích cho cả một chiến sĩ công an phường.

Hải Ninh

Trưa ngày 2/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ đối tượng Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú tại số 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra làm rõ vụ việc hành hung gây thương tích cho một người phụ nữ trên đường phố.

1.jpg
Hình ảnh vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h45 sáng ngày 2/6, tại khu vực trước nhà số 116 Lạch Tray (khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân), TP Hải Phòng, đối tượng Phan Tuấn Hưng đã dùng dao gây thương tích cho một người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô trên đường.

Thời điểm trên, hình ảnh người dân ghi lại cho thấy, bà Nguyễn Thị L. (SN 1970, trú phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) đang đi trên đường bất ngờ bị đối tượng Phan Tuấn Hưng dùng dao nhọn tấn công trước sự chứng kiến của nhiều người. Đối tượng thể hiện hành vi rất hung hãn, kể cả khi có người vào can ngăn Hưng vẫn dùng hung khí tấn công hết sức manh động.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Gia Viên xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Đáng chú ý, trong lúc khống chế đối tượng, Phan Tuấn Hưng đã dùng dao gây thương tích cho một cán bộ chiến sỹ Công an phường Gia Viên.

Ngay sau đó, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ đối tượng Phan Tuấn Hưng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng giải quyết vụ việc theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video sạt lở, sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng khó lường:

#Hải Phòng #bắt giữ #đối tượng #tấn công #công an #nguy hiểm

Bài liên quan

Xã hội

Rùng mình số lượng thuốc Đông dược giả vừa bị phát hiện ở TP HCM

PC03 Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây thuốc Đông dược giả quy mô lớn. Số thuốc giả đưa ra thị trường từ năm 2024 đến nay trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Giám đốc Công an TP HCM đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn – Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, tiến tới mục tiêu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030”.

kto-tl_anh-2-2.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Truy vết 'cái chết trắng', Công an TP HCM bắt 150 đối tượng

Từ đối tượng sử dụng ma túy, PC04 Công an TP HCM lần theo “dòng chảy cái chết trắng”, triệt phá 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm, khởi tố 150 nghi can.

Cuối ngày 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP HCM cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra nhiều đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh.

kto-tl_hinh-1.jpg
Các đối tượng bị công an bắt giữ trong đường dây liên quan ma túy
Xem chi tiết

Xã hội

Hai người nước ngoài nổ súng giết người ở TPHCM sẽ bị xử lý thế nào?

Hai nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ nổ súng ở TP HCM khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Cơ quan CSĐT TP HCM đã tạm giữ khẩn cấp 2 nghi phạm Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch: Samoan; đối tượng sử dụng súng gây án) và Tafia Steve (SN 2003; quốc tịch Samoan; đồng phạm) để điều tra về tội giết người.

Hai nghi phạm Vaa Vaa và Tafia Steve liên quan vụ nổ súng xảy ra tại trước Nhà hàng hải sản Cee’f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM) tối ngày 21/5 khiến một người nước ngoài là Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001; quốc tịch Úc) tử vong tại chỗ và nạn nhân Sauni Sam (SN 1999; quốc tịch Úc) bị thương nặng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Phát động cuộc thi ảnh 'Rạng rỡ tên vàng'

Phát động cuộc thi ảnh 'Rạng rỡ tên vàng'

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), đồng thời đánh dấu một năm TP HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề Rạng rỡ tên vàng.