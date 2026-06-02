Xã hội

Mưa giông cực lớn, cây xanh bật gốc đè 2 ôtô

Cơn mưa lớn kèm gió giật chiều tan tầm khiến một cây xanh trên đường Điện Biên Phủ (TP HCM) bật gốc, đè trúng 2 ôtô đang lưu thông.

Xuân Danh

Khoảng 16h00 chiều 2/6, mưa lớn kèm giông lốc đã khiến cây xanh trên đường Điện Biên Phủ (đoạn gần giao lộ Cao Thắng, phường Vườn Lài) bật gốc ngã ra đường. Thời điểm xảy ra sự cố, tuyến đường Điện Biên Phủ có mật độ phương tiện rất đông do đang vào giờ tan tầm.


Hiện trường cây xanh bật gốc đè 2 ô tô trên đường Điện Biên Phủ

Nhiều người dân chứng kiến cho biết cây xanh đổ xuống rất nhanh khiến các phương tiện lưu thông phía dưới không kịp phản ứng. Một số tài xế phải phanh gấp để tránh va chạm. Vụ việc khiến hai ô tô bị cây xanh đè trúng, hư hỏng phần thân và kính xe. Rất may không có người bị thương.

“Tôi nghe tiếng động rất lớn rồi thấy cây đổ xuống đường. May mắn là chỉ trúng ô tô, không có xe máy nào đi ngang qua lúc đó”, một người dân cho biết.


Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc

Cây xanh ngã chắn gần hết mặt đường khiến giao thông trên tuyến Điện Biên Phủ theo hướng từ ngã bảy Lý Thái Tổ về vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm bị ùn ứ kéo dài. Nhiều phương tiện phải di chuyển chậm hoặc tìm hướng đi khác để tránh khu vực xảy ra sự cố.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý cây xanh đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, điều tiết giao thông và triển khai cắt tỉa, di dời cây xanh bị ngã. Đến chiều tối cùng ngày, công tác cắt tỉa cây xanh hoàn thành, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.

Video khoảnh khắc cây xanh bật gốc đè 2 ôtô trong cơn mưa giông cực lớn ở TP HCM.

#mưa giông #cây đổ #giao thông #TP HCM #ô tô

