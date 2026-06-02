Khởi tố nữ Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Mai Hà Trang, nữ chủ tịch CCV Group được xác định đã lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ Chủ tịch CCV Group - Mai Hà Trang.

Theo điều tra, từ năm 2022, CCV Group tạo niềm tin nhằm thu hút vốn từ nhà đầu tư bằng cách quảng cáo mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Các đối tượng thuyết trình phương án đầu tư, lợi nhuận từ mô hình nông nghiệp và hứa hẹn trả lãi cho nhà đầu tư từ 5-8% mỗi tháng.

Nhà đầu tư khi đồng ý đầu tư sẽ ký kết "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" rồi chuyển tiền đầu tư vào tài khoản của công ty CCV Group hoặc tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.

Từ tháng 3/2023, CCV Group bắt đầu dừng trả lợi nhuận cam kết, không trả cả vốn và lãi cho nhà đầu tư, xóa các thông tin trên website công ty. Bước đầu cơ quan công an xác định, có hàng trăm nhà đầu tư là nạn nhân của CCV Group với số tiền đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.