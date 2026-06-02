Khởi tố nữ Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Mai Hà Trang, nữ chủ tịch CCV Group được xác định đã lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ Chủ tịch CCV Group - Mai Hà Trang.
Theo điều tra, từ năm 2022, CCV Group tạo niềm tin nhằm thu hút vốn từ nhà đầu tư bằng cách quảng cáo mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Các đối tượng thuyết trình phương án đầu tư, lợi nhuận từ mô hình nông nghiệp và hứa hẹn trả lãi cho nhà đầu tư từ 5-8% mỗi tháng.

Nhà đầu tư khi đồng ý đầu tư sẽ ký kết "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" rồi chuyển tiền đầu tư vào tài khoản của công ty CCV Group hoặc tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.

Từ tháng 3/2023, CCV Group bắt đầu dừng trả lợi nhuận cam kết, không trả cả vốn và lãi cho nhà đầu tư, xóa các thông tin trên website công ty. Bước đầu cơ quan công an xác định, có hàng trăm nhà đầu tư là nạn nhân của CCV Group với số tiền đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Trọng Phú/VOV.VN
#Mai Hà Trang #CCV Group #lừa đảo #đầu tư #tội phạm #công an

Xã hội

Bố con Chủ tịch Hóa chất Đức Giang bị bắt; lộ thêm mảng tối của Shark Bình

Lộ thêm mảng tối của Shark Bình sau thập kỷ nổi danh; hai bố con Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị bắt... là tin tức chú ý trong tuần.

Lộ thêm mảng tối của Shark Bình sau thập kỷ nổi danh cùng ‘chiếc ví bí ẩn’

Từ một doanh nhân công nghệ nổi bật, gắn với hình ảnh “Shark Bình” trên sóng truyền hình, ông Nguyễn Hòa Bình nay bị cáo buộc liên quan đến vụ án rửa tiền nghìn tỷ thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, gây chú ý lớn trong dư luận.

Xã hội

Thông báo mới nhất của Bộ Công an liên quan vụ án Shark Thủy

Bộ Công an đề nghị các bị hại trong vụ án Shark Thủy chủ động cung cấp thông tin cư trú mới sau thời điểm 1/7/2025 để đảm bảo quyền lợi thi hành án.

Ngày 3/2, C03 - Bộ Công an vừa phát đi thông báo liên quan đến vụ án tại Công ty Egroup và Egame. Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại và người liên quan cung cấp thông tin địa chỉ mới.

C03 đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm thực hiện. Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame và các đơn vị liên quan.

Xã hội

Thủ đoạn 'khởi nghiệp' tiền ảo AntEx của Shark Bình để lừa đảo thế nào?

Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua. Trong đó, đáng chú ý có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

SHARK BÌNH CÙNG 9 ĐỐI TƯỢNG DÍNH TỘI LỪA ĐẢO

Phát động cuộc thi ảnh 'Rạng rỡ tên vàng'

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), đồng thời đánh dấu một năm TP HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề Rạng rỡ tên vàng.