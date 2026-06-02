Cháy lớn xưởng mút xốp ở TP HCM, cột khói đen khổng lồ bốc cao hàng chục mét

Lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói bốc cao hàng chục mét tại xưởng mút xốp trên đường Hương Lộ 2, TP HCM khiến người dân một phen hoảng loạn.

Tối 2/6, Công an phường Bình Trị Đông (TP HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một xưởng sản xuất mút xốp trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong xưởng mút xốp nằm trong hẻm đường Hương Lộ 2. Phát hiện sự việc, công nhân và người dân xung quanh nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét. Nỗ lực chữa cháy ban đầu không mang lại hiệu quả.

Nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng phát và lan rất nhanh. Dù mọi người đã huy động thêm nhiều bình chữa cháy từ các hộ dân lân cận nhưng không thể khống chế được đám cháy.

Do xưởng nằm sát khu dân cư, nhà trọ và nhiều hộ dân nên nguy cơ cháy lan rất lớn. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9 cùng khu vực 20 đã điều động khoảng 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi tiếp cận, sử dụng vòi rồng phun nước liên tục để khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận. Đồng thời, người dân cũng được hỗ trợ di dời tài sản ra nơi an toàn.

Tại hiện trường, khói đen từ vụ cháy bao phủ cả khu vực khiến nhiều người dân phải rời khỏi nhà để tránh ngạt. Đường Hương Lộ 2 cùng một số tuyến hẻm xung quanh được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy. Sau hơn 30 phút, đám cháy được dập tắt nhưng khói vẫn còn bốc lên âm ỉ.