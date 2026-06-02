Hà Nội ứng dụng bản đồ GIS thử nghiệm đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến có ứng dụng bản đồ GIS vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027.

Thực hiện công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội tổ chức vận hành thử nghiệm Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 có ứng dụng bản đồ số GIS. Thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 03/6/2026 đến hết ngày 05/6/2026.

Việc vận hành thử nghiệm nhằm giúp cha mẹ học sinh làm quen với quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến; đồng thời giúp các cơ quan quản lý giáo dục, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục rà soát dữ liệu, kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống, kịp thời phát hiện, điều chỉnh các thông tin chưa chính xác trước thời gian tuyển sinh chính thức.

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Thành phố cung cấp các chức năng hỗ trợ cha mẹ học sinh như: tra cứu thông tin tuyển sinh, đăng ký tuyển sinh, tra cứu kết quả, hướng dẫn đăng ký và bản đồ số GIS. Bản đồ số GIS hỗ trợ phụ huynh tra cứu thông tin trường học, khu vực tuyển sinh, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, cha mẹ học sinh truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn, lựa chọn chức năng đăng ký tuyển sinh phù hợp với cấp học của con em mình và thực hiện kê khai, kiểm tra thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, dữ liệu đăng ký trong thời gian thử nghiệm chỉ phục vụ công tác kiểm tra, rà soát kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống; không phải là kết quả tuyển sinh chính thức. Cha mẹ học sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin về học sinh, nơi cư trú, số điện thoại liên hệ và các thông tin liên quan trước khi gửi đăng ký.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường, các phòng chuyên môn, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đăng ký thử nghiệm; đồng thời rà soát đầy đủ chỉ tiêu, tuyến tuyển sinh, thông tin nhà trường và các điều kiện phục vụ tuyển sinh năm học 2026-2027.

Việc vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến có ứng dụng bản đồ GIS là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, tạo thuận lợi cho người dân, giảm áp lực cho các nhà trường và nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác tuyển sinh đầu cấp của Thủ đô.