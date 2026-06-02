Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội ứng dụng bản đồ GIS thử nghiệm đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến có ứng dụng bản đồ GIS vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027.

Bình Nguyên

Thực hiện công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội tổ chức vận hành thử nghiệm Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 có ứng dụng bản đồ số GIS. Thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 03/6/2026 đến hết ngày 05/6/2026.

Việc vận hành thử nghiệm nhằm giúp cha mẹ học sinh làm quen với quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến; đồng thời giúp các cơ quan quản lý giáo dục, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục rà soát dữ liệu, kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống, kịp thời phát hiện, điều chỉnh các thông tin chưa chính xác trước thời gian tuyển sinh chính thức.

Tuyển sinh đầu cấp đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình. Ảnh minh họa/nguồn doisongphapluat.com.vn
Tuyển sinh đầu cấp đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình. Ảnh minh họa/nguồn doisongphapluat.com.vn

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Thành phố cung cấp các chức năng hỗ trợ cha mẹ học sinh như: tra cứu thông tin tuyển sinh, đăng ký tuyển sinh, tra cứu kết quả, hướng dẫn đăng ký và bản đồ số GIS. Bản đồ số GIS hỗ trợ phụ huynh tra cứu thông tin trường học, khu vực tuyển sinh, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, cha mẹ học sinh truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn, lựa chọn chức năng đăng ký tuyển sinh phù hợp với cấp học của con em mình và thực hiện kê khai, kiểm tra thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, dữ liệu đăng ký trong thời gian thử nghiệm chỉ phục vụ công tác kiểm tra, rà soát kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống; không phải là kết quả tuyển sinh chính thức. Cha mẹ học sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin về học sinh, nơi cư trú, số điện thoại liên hệ và các thông tin liên quan trước khi gửi đăng ký.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường, các phòng chuyên môn, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đăng ký thử nghiệm; đồng thời rà soát đầy đủ chỉ tiêu, tuyến tuyển sinh, thông tin nhà trường và các điều kiện phục vụ tuyển sinh năm học 2026-2027.

Việc vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến có ứng dụng bản đồ GIS là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, tạo thuận lợi cho người dân, giảm áp lực cho các nhà trường và nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác tuyển sinh đầu cấp của Thủ đô.

Học sinh cấp 2,3 chất lượng cao Hà Nội phải đạt chuẩn tiếng Anh ngang Đại học
#tuyển sinh #GIS #Hà Nội #đăng ký trực tuyến #giáo dục

Bài liên quan

Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ thi lớp 10 THPT công lập không chuyên chiều 2/6, một ngày sau khi kỳ thi kết thúc.

Chiều ngày 1/6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ thi lớp 10 THPT công lập không chuyên chiều 2/6, một ngày sau khi kỳ thi kết thúc.

Từ ngày 1/6 đến ngày 10/6, Hội đồng chấm thi lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm. Từ ngày 2/6 đến ngày 10/6, Hội đồng sẽ chấm bài thi tự luận.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề và gợi ý đáp án môn Toán vào lớp 10 THPT tại TPHCM 2026

Sáng nay, hơn 151.000 học sinh TPHCM tham dự kỳ thi lớp 10 THPT, cuộc cạnh tranh khốc liệt tại các trường danh tiếng, tỷ lệ đỗ cao nhất trong nhiều năm.

Sáng 2/6, thí sinh tại TPHCM hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối của kỳ tuyển sinh 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất cả nước.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, tích hợp với tổng cộng 6.443 phòng thi. Hơn 17.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề và gợi ý đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT tại An Giang 2026

Sáng nay 1/6, thí sinh tỉnh An Giang đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Sáng 2/6, hơn 39 nghìn thí sinh tỉnh An Giang đã hoàn thành môn thi Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Chiều nay, các thí sinh thi môn Tiếng Anh và sáng mai 3/6, các thí sinh thi môn Toán

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của An Giang năm nay là kì thi đầu tiên sau khi sáp nhập (An Giang và Kiên Giang). Toàn tỉnh có 102 trường công lập tuyển sinh, trong đó 70 trường tổ chức thi tuyển, 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586 thí sinh, được bố trí dự thi tại 1.685 phòng thi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Phát động cuộc thi ảnh 'Rạng rỡ tên vàng'

Phát động cuộc thi ảnh 'Rạng rỡ tên vàng'

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), đồng thời đánh dấu một năm TP HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề Rạng rỡ tên vàng.