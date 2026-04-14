Bắt nóng đối tượng truy nã khi chuẩn bị vượt biên trốn ra nước ngoài

Đối tượng truy nã Trương Quyết Thắng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Đắk Lắk khi đang chuẩn bị vượt biên trốn ra nước ngoài.

Thanh Hà

Ngày 14/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trương Quyết Thắng (SN 2004, trú xã Minh Hợp, Nghệ An).

images2093291-006b3237e05661083847.jpg
Đối tượng Trương Quyết Thắng tại cơ quan Công an.

Trương Quyết Thắng là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” theo Quyết định truy nã số 87 ngày 13/02/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (trước đây). Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào miền Nam.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào thời điểm Trương Quyết Thắng chuẩn bị vượt biên sang nước ngoài để lẩn trốn, tổ công tác đã kịp thời áp sát và bắt giữ thành công đối tượng tại thôn 12, xã la Rvê, tỉnh Đăk Lăk - một vùng biên giới có địa hình đồi núi hiêm trở, điều kiện đi lại đặc biệt khó khăn.

Đối tượng được di lý về Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc lẩn trốn tại Đà Nẵng

Đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngày 12/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Wang Hua (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan chức năng Trung Quốc.

Đối tượng Wang Hua tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú vì hành vi cố ý gây thương tích

Nguyễn Thanh Phương đã tự nhận thức được hành vi bỏ trốn của mình là vi phạm pháp luật và đã đến trụ sở Công an phường An Hải, TP Hải Phòng đầu thú.

Ngày 2/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng (cũ) đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 2001, trú tại thôn Nêu, xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương (X) ra đầu thú.
Xem chi tiết

Sa lưới sau 15 năm thay tên, trốn truy nã vì hành vi mua bán trẻ em

Sau 15 năm lẩn trốn và thay đổi nhân thân, đối tượng truy nã về tội mua bán 5 trẻ em vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ khi đang trốn tại Hà Nội.

Ngày 1/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Sâm (SN 1968, trú tại xã Châu Tiến) sau 15 năm thay tên, lẩn trốn tại nước ngoài, bị truy nã về hành vi lừa bán 5 trẻ em.

Năm 2005, Nguyễn Thị Sâm sang Trung Quốc làm ăn rồi lấy chồng. Đến năm 2007, Sâm về quê thăm mẹ tại xã Châu Tiến. Tại đây, Nguyễn Thị Sâm nảy sinh ý định tuyển người giúp việc nhà với mức lương 900.000 đồng/1 tháng để cùng dụ dỗ trẻ em trên địa bàn, bán sang lấy chồng Trung Quốc.

Xem chi tiết

