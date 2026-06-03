Lật thuyền ở Hà Tĩnh, 4 người tử vong thương tâm

Trong quá trình di chuyển trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước và tử vong.

Sáng 3/6, thông tin từ UBND xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Trước đó, vào chiều 2/6, chị Phạm Thị N. (SN 1991, thường trú xã Đức Thọ) trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái là Nguyễn Thùy D. (SN 2021) và hai cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (SN 2014), Phạm Minh T. (SN 2016), trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố (đoạn qua xã Sơn Kim 1) để vui chơi, tắm sông.

Hiện trường vụ việc.

Trong quá trình di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước.

Khoảng 17h45 cùng ngày, một số người dân ở thôn Vũng Tròn (xã Sơn Kim 1) phát hiện có người đang bị đuối nước nên hô hoán ứng cứu và báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 4 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.