Cháy lớn tại xưởng nhựa ở Hà Nội, huy động máy xúc hỗ trợ dập lửa

Vụ cháy tại xưởng nhựa Hà Nội sáng 2/6 được dập tắt sau nhiều giờ nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 2/6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại một xưởng sản xuất nhựa trong khu công nghiệp Di Trạch.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 23 đã phối hợp với các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16, 17, huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy tạo ra cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Tiến Thành

Trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng huy động thêm máy xúc để hỗ trợ công tác chữa cháy, ngăn đám cháy lan rộng.

Đến khoảng 11h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Khu nhà xưởng bốc cháy dữ dội. Ảnh: Tiến Thành

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Đình Hiếu/ Vietnamnet
Xã hội

Xe buýt cháy trên phố Hà Nội: Siết chặt an toàn vận tải công cộng

Sau vụ cháy xe buýt trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội yêu cầu kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện và tập huấn phòng cháy nổ để đảm bảo an toàn giao thông.

Sau vụ cháy xe buýt xảy ra trên phố Lý Thường Kiệt sáng ngày 16/5, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng thành phố Hà Nội) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tăng cường công tác phòng chống cháy nổ đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo công văn, trong sáng ngày 16/5, xe buýt tuyến 03A biển kiểm soát 29B-193.15 đã xảy ra cháy khi lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt theo chiều Gia Lâm - Giáp Bát.

Xã hội

Chủ động phòng ngừa hỏa hoạn mùa nắng nóng trên địa bàn Thủ đô

Bảo vệ an toàn mùa hè bằng cách nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng và kiểm soát các nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.

Mỗi khi mùa hè đến, đặc biệt trong những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ cháy, nổ luôn có dấu hiệu gia tăng. Nhiệt độ cao, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, cùng với sự chủ quan của một bộ phận người dân đã khiến các vụ cháy có xu hướng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trước thực tế đó, Đội chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, nhằm chủ động phòng ngừa hỏa hoạn ngay từ cơ sở.

CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 12 hướng dẫn thực tế trải nghiệm trang thiết bị PCCC đối với cán bộ các phường Định Công, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Hưng.
CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 12 hướng dẫn thực tế trải nghiệm trang thiết bị PCCC đối với cán bộ các phường Định Công, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Hưng.
Xã hội

Công an Hà Nội lý giải nguyên nhân lửa bùng lớn ở cụm kho xưởng rộng 6.000m2

Đại diện Công an TP Hà Nội vừa cho biết thông tin chi tiết về vụ cháy kho, xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Khoảng 0h40 ngày 30/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy kho, xưởng trên đường Phạm Tu. Công an TP đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội CC&CNCH khu vực tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Công an TP đã huy động 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy.

