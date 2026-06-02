Đề nghị Hà Nội bổ sung trách nhiệm giám sát khi thí điểm khai thác vỉa hè

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội bổ sung trách nhiệm giám sát của HĐND và làm rõ cơ chế kiểm soát qua camera trong hoạt động khai thác vỉa hè để phát triển kinh tế.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội có đủ điều kiện để cho thuê mặt bằng kinh doanh. Ảnh: Mạnh Quân

Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý gửi UBND thành phố Hà Nội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về phạm vi điều chỉnh, Bộ Xây dựng cho biết, dự thảo Nghị quyết nhằm thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông liên quan đến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị chỉnh lý quy định tại đoạn 2 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết theo hướng các nội dung không được quy định trong Nghị quyết này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đề nghị bổ sung, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm soát, giám sát qua camera đối với hoạt động trên phạm vi phần vỉa hè thực hiện thí điểm.

Theo Bộ Xây dựng, nội dung này cần bảo đảm tính đồng bộ với quy định tại khoản 7 Điều 6 và khoản 4 Điều 7 của dự thảo Nghị quyết liên quan đến tiêu chí tuyến phố thí điểm và yêu cầu lắp đặt hệ thống camera giám sát đối với tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh tham gia thí điểm.

Trước đó, dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định việc thí điểm quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm sẽ được thực hiện theo lộ trình, bắt đầu từ khu vực trung tâm rồi mở rộng dần sau khi đánh giá hiệu quả thực tế.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh muốn sử dụng tạm thời vỉa hè phải có đăng ký kinh doanh, được cơ quan có thẩm quyền cho phép và phải lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn bộ phạm vi phần vỉa hè được sử dụng.