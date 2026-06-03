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Xã hội

Hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An do thiếu oxy

Kết quả xét nghiệm cho thấy hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An không do dịch bệnh. Nguyên nhân là do thiếu oxy, môi trường biến động và mật độ nuôi quá cao.

Theo Hoàng Anh/Vietnamnet

Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II (Cục Chăn nuôi và Thú y) vừa công bố kết quả xét nghiệm các mẫu thủy sản chết trên hồ Trị An, TP Đồng Nai.

Theo kết quả phân tích, cơ quan chuyên môn không phát hiện virus Rhabdovirus gây bệnh xuất huyết mùa xuân (SVCV), virus Koi Herpesvirus (KHV) hay vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trong các mẫu xét nghiệm.

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Ảnh: Báo Đồng Nai

Như vậy, nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên hồ Trị An được xác định không xuất phát từ các tác nhân dịch bệnh nguy hiểm thường gặp trên thủy sản nuôi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, đợt cá chết vừa qua đã gây thiệt hại cho 16 hộ nuôi với tổng sản lượng ước tính hơn 200 tấn. Các loại cá bị ảnh hưởng chủ yếu gồm cá trắm, cá chép và cá lăng, phần lớn đã đạt kích cỡ thương phẩm nhưng chưa được tiêu thụ.

Kết quả quan trắc môi trường cho thấy hàm lượng oxy hòa tan (DO) tại khu vực nuôi chỉ đạt từ 1,58-2,4 mg/L, thấp hơn nhiều so với ngưỡng tối thiểu 4 mg/L. Bên cạnh đó, nồng độ amoni trong nước cũng vượt quy chuẩn từ 1,2-1,25 lần.

Cơ quan chuyên môn nhận định tình trạng suy giảm oxy trong nước là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt. Hiện khu vực hồ Trị An có 233 lồng bè nuôi cá của 36 hộ dân, vượt 137 lồng so với quy hoạch, khiến mật độ nuôi tăng cao và gây áp lực lớn lên môi trường nước.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, cho biết sự cố xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trong đó, việc tiêu thụ chậm khiến lượng cá thương phẩm tồn đọng lớn, làm gia tăng mật độ sinh khối và nhu cầu oxy trong lồng nuôi.

Cùng với đó, những trận mưa đầu mùa đã cuốn lượng lớn chất hữu cơ tích tụ xuống hồ, gây xáo trộn môi trường nước và làm oxy suy giảm mạnh. Thời tiết giao mùa với nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng khiến cá bị sốc, giảm sức đề kháng.

Để hạn chế tình trạng tương tự tái diễn, ngành chức năng đề nghị sắp xếp lại vùng nuôi, giảm số lượng lồng bè theo quy hoạch và tạm ngừng thả nuôi mới tại khu vực bị ảnh hưởng.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát chất lượng nước, hướng dẫn người dân giảm mật độ nuôi, bổ sung thiết bị sục khí, chủ động thu hoạch đối với cá đã đạt kích cỡ thương phẩm và kiểm soát chặt nguồn giống, thức ăn thủy sản.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người nuôi thường xuyên theo dõi diễn biến môi trường, không xả thải gây ô nhiễm nguồn nước và kịp thời báo cơ quan chuyên môn khi phát hiện cá chết bất thường để được hướng dẫn xử lý.

#cá chết #hồ Trị An #thiếu ô xy #Đồng Nai

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