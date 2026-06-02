Từ 1/7, người bị tạm giam được nhận quà, đồ vật gì từ người thân?

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 63/2026/TT-BCA quy định chi tiết việc nhận quà; việc cấp phát báo in, nghe phát thanh, xem chương trình truyền hình và tổ chức hoạt động căng tin phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7.

Cụ thể, các loại quả mà người thân thích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được gửi gồm: Tiền (Việt Nam đồng), đồ ăn, đồ uống, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu (trừ các đồ vật thuộc danh mục cấm).

Trong đó, quà là đồ ăn, đồ uống phải được mua tại căng tin cơ sở giam giữ. Trường hợp cơ sở giam giữ chưa tổ chức hoạt động căng tin thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ xem xét, giải quyết.

Quà là đồ dùng sinh hoạt thiết yếu gồm: Áo, quần, băng vệ sinh phụ nữ, bàn chải đánh răng nhựa, bát nhựa, cốc nhựa, chăn, chiếu, chậu nhựa, dung dịch vệ sinh phụ nữ, dép nhựa, dầu gội đầu, sữa tắm, gối, khăn mặt, kem đánh răng, màn, xà phòng, nước rửa chén bát, tất, thìa nhựa.

Về quy định số lần nhận quà, người bị tạm giữ được nhận quà của người thân thích gửi 01 (một) lần trong thời gian tạm giữ, gia hạn tạm giữ.

Người bị tạm giam được nhận quả của người thân thích gửi không quá 03 (ba) lần trong 01 (một) tháng, mỗi lần không quá 05 (năm) kg hoặc có thể được nhận 01 (một) lần trong 01 (một) tháng nhưng không quá 07 (bảy) kg.

Quả là đồ ăn, đồ uống mỗi lần gửi không vượt quá 10 (mười) lần tiêu chuẩn ăn ngày thường của 01 (một) người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Cũng tại thông tư này quy định, hoạt động nhận, chuyển quả, tiền gửi lưu ký của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và việc tổ chức hoạt động căng tin tại cơ sở giam giữ phải bảo đảm công khai, minh bạch.

Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm quyền.