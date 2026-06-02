Cháy công ty gỗ ở TP.HCM, cảnh sát tốn hàng giờ khống chế đám cháy

Cảnh sát đã nỗ lực suốt 1 giờ để khống chế đám cháy bùng phát tại hệ thống hút bụi của một công ty gỗ ở phường Long Nguyên, TP.HCM.

Chiều 1-6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 31, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), đã khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH GHP trên đường Hùng Vương, phường Long Nguyên.

Cảnh sát nỗ lực chữa cháy suốt 1 giờ tại công ty chế biến gỗ ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại hệ thống hút bụi bên trong nhà xưởng của công ty.

Phát hiện sự cố, công nhân và lực lượng bảo vệ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay cùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều bụi gỗ, mùn cưa và vụn là những vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng vào bồn hút bụi và hệ thống đường ống.

Nỗ lực chữa cháy ban đầu không thành công, người dân và công nhân khẩn trương di chuyển tài sản ra khu vực an toàn, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Đám cháy xảy ra tại hệ thống hút bụi bên trong nhà xưởng rộng khoảng 2.800m², tiềm ẩn nguy cơ cháy lan lớn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Khu vực 31, Phòng PC07 điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã bao trùm một phần bồn hút bụi và lan vào hệ thống đường ống hút bụi bên trong nhà xưởng. Các tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, phun nước làm mát, cô lập khu vực cháy và ngăn chặn ngọn lửa lan sang các hạng mục sản xuất lân cận.

Sau gần một giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát hệ thống đường ống hút bụi nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Cột khói bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực nhà xưởng. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ nhiệt sinh ra trong quá trình ma sát khi vận hành mô tơ của hệ thống hút bụi. Diện tích công ty rộng gần 3.000 m².

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, chủ yếu là bụi gỗ, mùn cưa và vụn gỗ trong hệ thống hút bụi.