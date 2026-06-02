Đề và gợi ý đáp án môn Toán vào lớp 10 THPT tại TPHCM 2026

Sáng nay, hơn 151.000 học sinh TPHCM tham dự kỳ thi lớp 10 THPT, cuộc cạnh tranh khốc liệt tại các trường danh tiếng, tỷ lệ đỗ cao nhất trong nhiều năm.

Sáng 2/6, thí sinh tại TPHCM hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối của kỳ tuyển sinh 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất cả nước.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, tích hợp với tổng cộng 6.443 phòng thi. Hơn 17.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của 165 trường THPT là 118.550 học sinh, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 78,37%, mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Tuy vậy, cuộc cạnh tranh tại các trường tốp đầu và các trường chuyên vẫn được đánh giá rất quyết liệt.

Nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi từ sáng sớm và chờ đợi bên ngoài cổng trường. Ảnh baoxaydung.vn

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT - TP HCM 2026, với thời gian làm bài 120 phút như sau:

​

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT - TP HCM 2026 từ tuyensinh247 như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.