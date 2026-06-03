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Xã hội

Ngày 3/6, Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa to

Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa to, dông lốc.

Theo Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/6, Bắc Bộ và nhiều địa phương miền Trung tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, Nam Bộ, Lâm Đồng và một số khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ảnh minh họa.

Tại Bắc Bộ, ngày 3/6 ghi nhận nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt 37 độ C. Sang ngày 4/6, nắng nóng vẫn duy trì tại khu vực trung du và đồng bằng với mức nhiệt phổ biến 35-36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục trải qua đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong hai ngày 3-4/6. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Trái ngược với thời tiết miền Bắc và miền Trung, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong ngày và đêm 3/6 được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và một số tuyến giao thông.

Chiều tối và đêm 3/6, vùng núi Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên, phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện mưa dông cục bộ với nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 4/6, mưa lớn tại Nam Bộ và Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Nhiều khu vực biển khác cũng có mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực:

  • Hà Nội: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27-37 độ C.
  • Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ từ 24-37 độ C.
  • Đông Bắc Bộ: Nắng nóng diện rộng, vùng núi có mưa dông cục bộ vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 26-37 độ C.
  • Thanh Hóa - Huế: Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27-39 độ C.
  • Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nắng nóng gay gắt, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 30-38 độ C.
  • Tây Nguyên: Có mưa rào và dông rải rác, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 19-32 độ C.
  • Nam Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ từ 24-33 độ C.
  • TP.HCM: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-32 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp chống nắng nóng, đồng thời đề phòng ngập úng, lốc, sét và gió giật mạnh trong các khu vực có mưa dông. Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để bảo đảm an toàn.

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#nắng nóng gay gắt #thời tiết ngày 3/6 #dự báo thời tiết #Bắc Bộ nắng nóng

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