Xã hội

Công an xã Cửu An bắt đối tượng nhờ chuyển tiền vào tài khoản xong bỏ chạy

Ngày 30/8, Công an xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã phối hợp với Công an xã Kông Bơ La vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hà Ngọc Chính

Thủ đoạn của đối tượng là đến các tiệm tạp hóa nhờ chuyển tiền vào tài khoản của mình có việc cần, sau đó hứa sẽ trả lại bằng tiền mặt. Lợi dụng sở hở của người chuyển tiền, đối tượng bỏ chạy rồi chiếm đoạt.

Trước đó vào ngày 29/8, một người đàn ông lạ mặt đến tiệm tạp hóa của chị H. (31 tuổi, trú thôn Tú Thủy 1, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) nhờ chuyển khoản 6 triệu đồng vào tài khoản cá nhân và hứa sẽ gửi lại tiền mặt. Chị H. tin tưởng nên đã chuyển 6 triệu đồng từ tài khoản cá nhân của mình đến tài khoản của người đàn ông trên.

doi-tuong.jpg
Đối tượng Trần Văn Định tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Sau khi chị H. chuyển tiền, người này nhờ chuyển thêm khoản thêm 4 triệu đồng nữa để trả luôn 10 triệu đồng bằng tiền mặt. Tuy nhiên, khi nhận được 10 triệu đồng, đối tượng tìm mọi lý do trì hoãn. Lợi dụng lúc chị H. vào nhà, đối tượng đã lên xe máy bỏ chạy. Chị H. hô hoán sau đó trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cửu An đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Kông Bơ La truy đuổi đối tượng. Đến đoạn Tỉnh lộ 669 thuộc xã Kông Bơ La, tổ công tác đã đuổi kịp và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh đối tượng khai tên Trần Văn Định (SN 1984, trú tại thôn Hòa Thuận, xã Bình Khê), đã thừa nhận hành vi dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng của chị H.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 29/8, đối tượng cũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người dân khác trên địa bàn phường An Khê và xã Bình Khê, mỗi người 4,5 triệu đồng.

Hồ sơ và đối tượng Trần Văn Định được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định của pháp luật.

