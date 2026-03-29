Dấu hiệu đáng ngờ vụ tài xế Lexus tông liên hoàn 5 ô tô ở Hà Nội

Do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, tài xế Lexus tông liên hoàn 5 ô tô ở Hà Nội, khiến một người bị thương.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vũ Quang Chiến là tài xế điều khiển xe Lexus tông liên hoàn 5 ô tô tại ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa làm 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 23h25’ ngày 25/3, tại khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Thời điểm trên, Vũ Quang Chiến điều khiển xe ô tô BKS 30K-201.47 lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy, khi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, xe ô tô do Chiến điều khiển đã va chạm với một xe ô tô đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô của Chiến tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 xe ô tô khác và 1 xe mô tô làm 1 người bị thương.

Kết quả xét nghiệm đối với Vũ Quang Chiến không có nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể. Nguyên nhân xác định do Chiến điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn.

Nhiều dấu hiệu đáng ngờ

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo clip vụ tai nạn, xe Lexus RX350 màu trắng đâm vào đuôi xe ô tô BKS 30L-665.XX khi xe này đang trong trạng thái dừng chờ đèn đỏ. Sau va chạm, một người phụ nữ trên ô tô bị đâm đã xuống xe xem xét tình hình, xe Lexus RX350 đứng im khoảng chục giây, rồi tiếp tục tăng ga đẩy ô tô BKS 30L-665.XX đi một đoạn, khiến xe này bẻ lái sang bên phải. Xe Lexus thoát lên, tăng tốc rất nhanh về phía trước, lao về hướng dòng xe cũng đang dừng đèn xanh đỏ ở chiều đường ngược lại, gây ra vụ tai nạn liên hoàn 5 ô tô, 1 xe máy.

Tình tiết này rất đáng chú ý liên quan đến khả năng điều khiển phương tiện của người lái xe ô tô màu trắng.

Do đó, Cơ quan chức năng cần làm rõ vụ va chạm giữa 2 phương tiện này trước đó như thế nào, làm rõ mối quan hệ giữa 2 bên (nếu có) đồng thời làm rõ nguyên nhân vì sao mà người điều khiển xe Lexus lại mất lái, không làm tốc độ?

TS.LS Đặng Văn Cường

Bước đầu cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc xe Lexus đã không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát nên đã gây tai nạn, có vẻ là lỗi vô ý. Tuy nhiên quá trình xác minh vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc điều khiển phương tiện với tốc độ cao trên đường phố như vậy là vô ý hay cố ý, vấn đề này rất quan trọng liên quan đến trách nhiệm pháp lý.

Nếu người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm giao thông vô ý dẫn đến hậu quả chết người hoặc vô ý dẫn đến thương tích của người khác 61% hoặc vô ý dẫn đến thiệt hại tài sản của người khác từ 100.000.000 đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên trong trường hợp lỗi “cố ý” đối với hậu quả tai nạn giao thông xảy ra, thiệt hại thấp hơn vẫn có thể xử lý hình sự.

Nếu trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cố ý sử dụng phương tiện của mình để trả thù người khác, đâm đụng vào người khác, hành vi này là rất nguy hiểm, nếu gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 Bộ luật Hình sự hoặc hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bởi vậy, trong vụ tai nạn giao thông này, việc xác định hậu quả thiệt hại về sức khỏe, về tài sản đến đâu và xác định loại lỗi của người điều khiển phương tiện này là lỗi cố ý hay lỗi vô ý là vấn đề rất quan trọng để xác định có xử lý hình sự hay không. Nếu lỗi vô ý đối với hậu quả, thiệt hại phải là chết người hoặc thương tích từ 61% trở lên hoặc thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên mới xử lý hình sự. Còn trường hợp nếu là lỗi cố ý dùng phương tiện để gây rối trật tự, trả thù người khác, thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên là có thể xử lý hình sự hoặc hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội là có thể xử lý hình sự được rồi.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc xe ô tô màu trắng gây tai nạn liên hoàn này có lỗi là thiếu chú ý quan sát, không làm tốc độ. Chính vì vậy người này có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại toàn bộ hậu quả do vụ tai nạn gây ra, bao gồm thiệt hại về sức khỏe và thiệt hại về tài sản của các nạn nhân. Thiệt hại được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế chi phí sửa chữa các phương tiện, chi phí cứu chữa người bị thương và tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất phải bị giảm sút, bồi thường tổn thất về tinh thần và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, cơ quan chức năng sẽ làm rõ mức độ vi phạm, loại lỗi, hậu quả để xác định vụ việc có xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng hoặc tội cố ý làm hư hỏng tài sản hay không. Trường hợp hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm nào sẽ xử lý về tội danh đó.

Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định hành vi là vi phạm hành chính, chưa đến mức xử lý hình sự sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Trường hợp các nạn nhân không thỏa thuận với nhau được về mức bồi thường có thể đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này cho thấy, khi tham gia giao thông, những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Các phương tiện xe cơ giới là nguồn nguy hiểm cao độ nên chỉ cần một phút sơ suất, bất cẩn hoặc do không làm chủ cảm xúc bản thân, các phương tiện giao thông có thể gây ra những hậu quả thảm khốc trên đường phố.