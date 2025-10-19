Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an vào cuộc vụ nguyên chủ tịch xã tử vong do vướng dây cáp quang

Nguyên chủ tịch xã vừa nghỉ chế độ 178 tử vong, do đi xe máy vướng dây cáp quang vắt ngang đường.

Theo Đức Ngọc/Người lao động

Liên quan vụ nguyên chủ tịch UBND xã Kim Liên (Nghệ An) tử vong do vướng vào dây cáp quang rơi xuống đường, cơ quan công an hiện đang làm việc với những đơn vị liên quan để làm rõ tuyến cáp quang liên quan đến vụ tai nạn là của đơn vị nào.

Hiện trường vụ tai nan khiến ông L., nguyên chủ tịch xã tử vong. Ảnh: K. Liên
Hiện trường vụ tai nan khiến ông L., nguyên chủ tịch xã tử vong. Ảnh: K. Liên

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang xác minh dây cáp quang bị rơi là do đơn vị thi công căng không đúng kỹ thuật hay do phương tiện giao thông va quệt làm đứt, gián tiếp gây ra vụ tai nạn. Lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh quanh khu vực để xác định nguyên nhân cụ thể.

Được biết, trên địa bàn xã Kim Liên hiện có nhiều tuyến cáp của các nhà mạng như VNPT, Viettel, MobiFone…

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h ngày 17/10, ông N.Q.L. (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên) điều khiển xe máy lưu thông trên đường, khi đến khu vực gần vòng xuyến đi vào Khu di tích Kim Liên đã vướng vào dây cáp quang vắt ngang đường dẫn đến chấn thương nặng. Người dân phát hiện lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, ông L. không qua khỏi.

Sau bão số 10, nhiều đoạn dây điện và cáp viễn thông trên tuyến đường từ UBND xã Kim Liên đến vòng xuyến Khu di tích Kim Liên vẫn còn sa xuống nhưng chưa được khắc phục triệt để. Nhiều đoạn, dây cáp viễn thông được buộc tạm lên cột điện, cây xanh.

Theo lãnh đạo xã Kim Liên, tối 17-10, trước khi tai nạn xảy ra có một xe tải chạy qua khu vực này đã làm rơi dây cáp quang xuống. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Được biết, ông N.Q.L., nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (cũ), vừa nghỉ hưu theo chế độ quy định tại Nghị định 178. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kim Liên đã tổ chức thăm hỏi, gửi lời chia buồn tới thân nhân gia đình ông L..

#dây cáp quang #vướng dây cáp quang tử vong #nguyên chủ tịch UBND xã Kim Liên

Bài liên quan

Bắt đối tượng đi ô tô trộm dây cáp viễn thông ở Tuyên Quang

Đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 6 vụ cắt trộm hơn 300m dây cáp tại huyện Sơn Dương, Yên Sơn và TP Tuyên Quang; bán thu lợi bất chính trên 7 triệu đồng.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, văn phòng Cơ quan điều tra vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an xã Trung Môn, huyện Yên Sơn làm rõ đối tượng Lê Đức Tuyến (SN 1980, trú tại Tổ 17, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang) có hành vi trộm cắp tài sản là dây nguồn Trạm phát sóng của Công ty viễn thông Viettel tại Thôn 1, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Bat doi tuong di o to trom day cap vien thong o Tuyen Quang
Đối tượng Lê Đức Tuyến tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Dây cáp viễn thông giăng như “mạng nhện”, Hải Dương đưa giải pháp

Hải Dương vừa chỉ ra thực trạng bất cập, khó khăn trong công tác quy hoạch và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Đồng thời đưa ra các giải pháp.

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản về tăng cường công tác quy hoạch, quản lý hạ tầng, nâng cao chất lượng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh này. Văn bản được gửi đến một số sở, ban, ngành và các doanh nghiệp viễn thông.
Theo đó, hiện nay, cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh được xây dựng và phát triển rộng khắp, ứng dụng công nghệ hiện đại (4G,5G,..) đáp ứng cơ bản nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, bảo đảm an ninh quốc phòng, phục vụ đắc lực công cuộc chuyển đổi số.
Xem chi tiết

Hà Nội: Bắt kẻ trộm 10 đoạn dây cáp chống sét chung cư

Đối tượng Nguyễn Thăng Hằng đã trộm 10 đoạn dây cáp chống sét tại tòa nhà chung cư Gemek 1, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thăng Hằng (SN 1992; trú tại: xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) về tội Trộm cắp tài sản.
Ha Noi: Bat ke trom 10 doan day cap chong set chung cu
Đối tượng Nguyễn Thăng Hằng. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới