Công an Quảng Trị giúp bé trai 3 tuổi bị lạc tìm được người thân

Trong quá trình tuần tra, Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị) phát hiện có bé trai đi lạc nên đã nhanh chóng xác minh, tìm được gia đình cho bé.

Ngày 5/9, thông tin từ Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa xác minh, tìm được gia đình cho một bé trai đạp xe đi lạc hơn 4km.

Trước đó, ngày 4/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cổng chợ Ba Đồn, Tổ Cảnh sát trật tự phát hiện một cháu bé đi xe đạp đang đứng khóc, có biểu hiện hoảng loạn.

Lực lượng Công an bàn giao cháu Q. cho gia đình.

Qua động viên, cháu bé chỉ cung cấp được thông tin có mẹ tên Trang. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh tại các tổ dân phố trên địa bàn.

Kết quả xác định cháu bé là L.B.Q (SN 2022), con của chị Nguyễn Thị Trang (trú tại TDP 8, phường Ba Đồn).

Được biết, cháu Q. tự đạp xe đạp để chơi ở nhà, tuy nhiên quá trình đạp xe cháu đã đi lạc cách nhà hơn 4km.

Hiện, Công an phường Ba Đồn đã bàn giao cháu Q. về với gia đình an toàn.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai đạp xe đi lạc, CSGT tìm giúp người thân.