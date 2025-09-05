Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Quảng Trị giúp bé trai 3 tuổi bị lạc tìm được người thân

Trong quá trình tuần tra, Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị) phát hiện có bé trai đi lạc nên đã nhanh chóng xác minh, tìm được gia đình cho bé.

Hạo Nhiên

Ngày 5/9, thông tin từ Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa xác minh, tìm được gia đình cho một bé trai đạp xe đi lạc hơn 4km.

Trước đó, ngày 4/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cổng chợ Ba Đồn, Tổ Cảnh sát trật tự phát hiện một cháu bé đi xe đạp đang đứng khóc, có biểu hiện hoảng loạn.

z6979743197233-516e72411e3311e83c34d0b2a2b889b3.jpg
Lực lượng Công an bàn giao cháu Q. cho gia đình.

Qua động viên, cháu bé chỉ cung cấp được thông tin có mẹ tên Trang. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh tại các tổ dân phố trên địa bàn.

Kết quả xác định cháu bé là L.B.Q (SN 2022), con của chị Nguyễn Thị Trang (trú tại TDP 8, phường Ba Đồn).

Được biết, cháu Q. tự đạp xe đạp để chơi ở nhà, tuy nhiên quá trình đạp xe cháu đã đi lạc cách nhà hơn 4km.

Hiện, Công an phường Ba Đồn đã bàn giao cháu Q. về với gia đình an toàn.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai đạp xe đi lạc, CSGT tìm giúp người thân.

Nguồn: ĐTHĐT.
#Bé trai #đi lạc #tìm người thân #Công an Quảng Trị #xác minh

Bài liên quan

Xã hội

Giúp đỡ cụ bà ngoài 80 tuổi ở Hà Nội đi lạc trở về với gia đình

Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội vừa giúp đỡ một cụ bà ngoài 80 tuổi có biểu hiện bị lạc tại đường trở về với gia đình.

Ngày 4/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 11h00 trưa 2/9/2025, Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo về việc một cụ bà ngoài 80 tuổi có biểu hiện bị lạc tại đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa.

download.jpg
Người thân cụ bà đến đón tại trụ sở Công an phường Yên Hòa.
Xem chi tiết

Xã hội

Cụ ông đi lạc trong mưa bão, CSGT Hà Nội hỗ trợ trở về nhà

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện một cụ ông 84 tuổi đang ngồi co ro dưới mưa.

Ngày 26/8, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) cho biết, cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 7 vừa kịp thời giúp đỡ một cụ ông trở về nhà an toàn. Theo đó, khoảng 10h20 cùng ngày, khi làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, tổ công tác của Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú và Đại úy Đinh Văn Đạt phát hiện một cụ ông đang ngồi một mình dưới mưa.

736df302db4b32156b5a.jpg
Cụ ông được gia đình đón về nhà.
Xem chi tiết

Xã hội

Tự ý xuống xe khách, bé gái 14 tuổi bị đi lạc ở Tuyên Quang

Tự ý xuống xe khách giữa chặng đường từ Tuyên Quang về Hà Nội, bé gái không thông thạo đường, không có tiền và điện thoại di động nên đã bị đi lạc.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 10h sáng 3/7/2025, Công an xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bé gái khoảng 12-14 tuổi đi lạc tại địa phận Thôn 3 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn. Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ Công an xã đã đón cháu về trụ sở Công an xã, kịp thời động viên, trấn an, bố trí chỗ nghỉ ngơi, mua đồ ăn cho cháu và tiến hành xác minh tìm người thân.

515436082-1195184779312433-9101426275881280097-n.jpg
Cháu bé tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới