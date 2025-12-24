Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đắk Lắk triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu hơn 9kg ma túy

Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới từ Campuchia, bắt giữ 19 đối tượng, thu hơn 9kg ma túy và 2 khẩu súng.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Sáng 24/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm về ma túy với số lượng đặc biệt lớn.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 12/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

1111.jpg
Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo công bố triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy.

Qua thời gian nắm tình hình, địa bàn, đối tượng và hoạt động của hội nhóm, tài khoản trên không gian mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy liên tuyến, liên tỉnh và thẩm lậu ma túy từ Campuchia về tiêu thụ trên nhiều tỉnh, thành.

Đến ngày 17/12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định đường dây phạm tội này có khoảng hơn 20 đối tượng, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và cài đặt chế độ tự xóa sau mỗi lần liên lạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Đối tượng chính trong đường dây là Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vỹ. Hai đối tượng này móc nối, liên lạc mua ma túy của các đối tượng ở Campuchia thông qua tài khoản mạng xã hội Signal, giao dịch chuyển khoản và nhận ma túy tại đường biên Việt Nam – Campuchia khu vực gần cửa khẩu Đắk Peur, tỉnh Lâm Đồng, sau đó mang về bỏ sỉ và bán cho các đối tượng ma túy tại nhiều tỉnh, thành.

222222.jpg
Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin vụ án tại buổi họp báo.

Từ ngày 17 đến 20/12, sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của các đối tượng, xác định thời cơ đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ chia thành nhiều mũi, phối hợp Công an các địa phương liên quan và lực lượng Bộ đội Biên phòng đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong chuyên án.

Kết quả, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng; thu giữ 9,2kg ma túy tổng hợp gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Heroin, 11.184 viên nén hồng phiến; 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, 220 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Đại tá Võ Duy Tuấn khẳng định, “Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm không chỉ bắt khúc giữa, truy xét đến cùng đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý triệt để theo quy định của pháp luật, hướng đến mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy, tiến tới tỉnh Đắk Lắk không ma túy, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây buôn bán ma túy lớn:

(Nguồn: VTV1)
#Đắk Lắk #triệt phá #đường dây ma túy #xuyên biên giới #thu hơn 9kg #ma túy

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng dựng lán trong rừng để bán ma túy

Để che giấu hành vi của mình, Thuận dựng lán trong rừng bán ma tuý cho con nghiện trên địa bàn và các vùng lân cận, xung quanh lán nuôi chó dữ để cảnh giới.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an xã Châu Hồng (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công điểm bán lẻ ma túy, bắt 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an xã Châu Hồng phát hiện một điểm bán lẻ trái phép chất ma túy hết sức tinh vi do đối tượng Lữ Văn Thuận (SN 1995, trú tại bản Cáng, xã Châu Hồng) cầm đầu.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xóa đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới ở An Giang

Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, đối tượng Phạm Thanh Lương đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, bắt 01 đối tượng, thu giữ 4kg ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 28/11, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm/Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm miền nam, Phòng PC04 Công an tỉnh An Giang, Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tuần tra, kiểm soát tại khu vực chợ Khánh An thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt cặp tình nhân gây hàng loạt vụ trộm cắp tại Đắk Lắk sau nhiều năm lẩn trốn

Sau nhiều năm lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trong và ngoài nước, cặp tình nhân gây hàng loạt vụ trộm cắp tại Đắk Lắk đã bị Công an tỉnh bắt giữ.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh sau nhiều năm lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trong nước và ngoài nước.

Hai đối tượng bị bắt là Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi), cùng trú tại TP HCM. Thái và Liên sống chung như vợ chồng và có 2 con chung. Liên quan đến nhóm đối tượng này còn có Nguyễn Minh Huy (28 tuổi), trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi gây án, Huy đã bị bắt, riêng Thái và Liên bỏ trốn khỏi địa phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống