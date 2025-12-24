Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Phú Thọ xử lý người đàn ông chia sẻ thông tin xuyên tạc

N.C.T thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin vi phạm là do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, không kiểm chứng nguồn gốc, nội dung thông tin trước khi đăng tải.

Khánh Hoài

Ngày 24/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác theo dõi, rà soát không gian mạng, Công an xã Vạn Xuân (Phú Thọ) phát hiện một tài khoản mạng xã hội do N.C.T (trú tại xã Vạn Xuân, Phú Thọ) quản lý đã chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các nội dung này được đăng tải từ một số trang phản động trên mạng xã hội, có tính chất tiêu cực, dễ gây hiểu lầm trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

cats-5952.jpg
Công an xã Vạn Xuân làm việc với trường hợp chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Sau khi xác minh thông tin, Công an xã Vạn Xuân đã mời N.C.T đến trụ sở để làm việc, làm rõ hành vi liên quan. Tại buổi làm việc, lực lượng Công an đã cung cấp các tài liệu, bài viết, đường link cụ thể mà N.C.T đã chia sẻ. Đồng thời phân tích rõ tính chất vi phạm của hành vi, cũng như những hậu quả, tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng. Qua đó, giúp cá nhân vi phạm nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình khi tham gia sử dụng mạng xã hội.

Quá trình làm việc, N.C.T đã thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin vi phạm là do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, không kiểm chứng nguồn gốc, nội dung thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Nhận thức được sai phạm của bản thân, N.C.T đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhắc nhở, giải thích của lực lượng Công an.

Công an xã Vạn Xuân đã tiến hành lập biên bản làm việc theo quy định; đồng thời yêu cầu N.C.T gỡ bỏ toàn bộ các nội dung vi phạm đã chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân, viết bản cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng, sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử lý nghiêm các hành vi tận diệt chim hoang dã. (Nguồn: VTV).

#Công an Phú Thọ #chia sẻ thông tin xuyên tạc

Bài liên quan

Xã hội

Chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật, người đàn ông ở Hưng Yên bị xử lý

Ngày 23/12, Công an xã Đông Hưng (Hưng Yên) cho biết, vừa xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin có nội dung xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Theo đó, ngày 19/12, Công an xã Đông Hưng phát hiện, đấu tranh, làm rõ ông N.M.T (SN 1966, trú tại thôn Đông Các, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) có hành vi sử dụng trang Facebook cá nhân chia sẻ bài viết của đối tượng phản động đang lưu vong ở nước ngoài.

7666.jpg
Công an xã Đông Hưng làm việc với công dân chia sẻ video có nội dung xấu độc
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý nam thanh niên ở Hưng Yên do chia sẻ thông tin xấu độc

Ngày 18/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Công an phường Vũ Phúc phát hiện một trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ nội dung xấu độc.

Cụ thể, B.V.L (SN 2000, tạm trú tại TDP Phú Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) đã sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết của trang “Nhật Ký Yêu Nước”, nội dung liên quan đến nhân sự của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dưới bài đăng có nhiều bình luận mang tính kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết.

76.jpg
Công an phường Vũ Phúc làm việc với B.V.L
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng

H.Đ.V khai nhận, do hiểu biết còn hạn chế nên khi xem một số tin tức thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, đã chia sẻ lại trên tài khoản Facebook của mình.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh, làm rõ 1 trường hợp H.Đ.V (trú tại xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn) thường xuyên chia sẻ bài viết từ các Trang Facebook của các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị liên quan đến các vấn đề chính trị, đời sống xã hội mà dư luận quan tâm; đáng chú ý còn có các bài viết xuyên tạc, hạ thấp danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

capture-2961.png
H.Đ.V tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống