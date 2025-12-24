Công an Phú Thọ xử lý người đàn ông chia sẻ thông tin xuyên tạc

N.C.T thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin vi phạm là do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, không kiểm chứng nguồn gốc, nội dung thông tin trước khi đăng tải.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác theo dõi, rà soát không gian mạng, Công an xã Vạn Xuân (Phú Thọ) phát hiện một tài khoản mạng xã hội do N.C.T (trú tại xã Vạn Xuân, Phú Thọ) quản lý đã chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các nội dung này được đăng tải từ một số trang phản động trên mạng xã hội, có tính chất tiêu cực, dễ gây hiểu lầm trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Vạn Xuân làm việc với trường hợp chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Sau khi xác minh thông tin, Công an xã Vạn Xuân đã mời N.C.T đến trụ sở để làm việc, làm rõ hành vi liên quan. Tại buổi làm việc, lực lượng Công an đã cung cấp các tài liệu, bài viết, đường link cụ thể mà N.C.T đã chia sẻ. Đồng thời phân tích rõ tính chất vi phạm của hành vi, cũng như những hậu quả, tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng. Qua đó, giúp cá nhân vi phạm nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình khi tham gia sử dụng mạng xã hội.

Quá trình làm việc, N.C.T đã thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin vi phạm là do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, không kiểm chứng nguồn gốc, nội dung thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Nhận thức được sai phạm của bản thân, N.C.T đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhắc nhở, giải thích của lực lượng Công an.

Công an xã Vạn Xuân đã tiến hành lập biên bản làm việc theo quy định; đồng thời yêu cầu N.C.T gỡ bỏ toàn bộ các nội dung vi phạm đã chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân, viết bản cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng, sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

