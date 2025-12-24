Hà Nội

Xã hội

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng được giảm 3 năm tù

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng được giảm từ 10 năm 6 tháng xuống còn 7 năm 6 tháng tù, do đã nộp thêm 47 tỷ đồng để khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án.

Bảo Ngân

Sáng 24/12, sau một tuần xét xử và nghị án, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tuyên án phúc thẩm vụ án tại Tập đoàn Thuận An. Theo án phúc thẩm, ông Phạm Thái Hà - cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội được giảm 9 tháng tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng dù không kháng cáo và đang đi thi hành án.

Trước đó, ông Hà bị cấp sơ thẩm xác định hưởng lợi 750 triệu đồng từ Tập đoàn Thuận An, phải nhận 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Ông Hà từng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng sau đó lại rút và đang đi thi hành án. Qua phiên phúc thẩm, án của ông Hà được giảm còn 4 năm 9 tháng tù.

Ông Lê Ô Pích - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, cũng được giảm án, từ 3 năm xuống 2 năm 3 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

cats-7974.jpg
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng được giảm 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng – cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An được giảm nhiều nhất, từ 10 năm 6 tháng xuống còn 7 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước phiên phúc thẩm, ông Nguyễn Duy Hưng đã nộp thêm 47 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án mình gây ra.

Trước đó sau phiên sơ thẩm hồi tháng 9, có 17 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo nhưng ông Phạm Thái Hà và hai người khác bất ngờ rút kháng cáo. Tuy nhiên, người thân của họ vẫn có mặt tại tòa, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả và trình bày hoàn cảnh, thành tích, mong HĐXX khoan hồng.

Do vậy, tòa cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của 14 người có đơn kháng cáo đồng thời giảm án cho 8 người không có đơn, trong đó có ông Hà và ông Pích.

