Xã hội

Công an Phú Thọ thông tin nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở xã Liên Sơn

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin về nguyên nhân khiến một ngôi nhà của người dân ở xã Liên Sơn bị cháy.

Bảo Ngân

Ngày 91/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 13h28 ngày 6/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy tại một ngôi nhà ở xóm Phú Ngọc (xã Liên Sơn). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Lương Sơn đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

cats.jpg
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CA cung cấp).

Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy nằm trong phòng ngủ của gia đình, có nhiều vật dụng dễ cháy tạo ra lượng nhiệt lớn, nguy cơ lan rộng nếu không được khống chế kịp thời. Lực lượng chức năng đã triển khai đội hình chữa cháy, tiến hành đồng bộ các biện pháp để khoanh vùng, khống chế ngọn lửa.

Đến 13h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực nhằm đảm bảo an toàn và loại trừ nguy cơ bùng phát trở lại. Thiệt hại tài sản ban đầu khoảng gần 2 triệu đồng, chủ yếu là vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng trong phòng ngủ. Rất may sự cố không gây thương vong về người.

Qua xác minh sơ bộ, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện. Đây là nguyên nhân phổ biến đối với các vụ cháy tại hộ gia đình, đặc biệt khi hệ thống điện đã sử dụng lâu năm hoặc lắp đặt không đảm bảo kỹ thuật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong:

(Nguồn: THĐT)
#Công an tỉnh Phú Thọ #cháy nhà dân ở xã Liên Sơn

