Công an Phú Thọ thông báo vận hành hệ thống camera xử phạt giao thông

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 15/2 thông báo chính thức về việc đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát, xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực thành phố Việt Trì (cũ) và khu di tích lịch sử Đền Hùng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giao thông trên địa bàn.

Hệ thống camera hiện đại được lắp đặt tại Phú Thọ từ cuối năm 2025.

Hệ thống Camera giao thông được đầu tư, lắp đặt tại một số tuyến đường và nút giao thông trọng điểm, có chức năng ghi nhận hình ảnh, dữ liệu về tình hình giao thông, phương tiện và các hành vi vi phạm để phục vụ công tác giám sát, trích xuất dữ liệu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hệ thống camera chính thức vận hành từ ngày 16/2. Dữ liệu phục vụ xử lý vi phạm được trích xuất đối với các hành vi vi phạm được ghi nhận kể từ 11h cùng ngày. Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm khách quan, chính xác và minh bạch.

Việc đưa hệ thống camera giám sát vào hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt tại các khu vực đông người và các điểm giao thông phức tạp.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuân thủ hệ thống biển báo và tín hiệu giao thông; đồng thời các đơn vị chức năng tiếp tục tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin và phối hợp thực hiện.

(Nguồn: THĐT)