Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhóm sử dụng ma túy ở Phú Thọ bị phát hiện, một người nhảy từ tầng hai bỏ chạy

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà dân ở phường Vĩnh Yên, một người nhảy từ tầng hai bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt.

Nguyễn Hinh

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phát hiện, ngăn chặn hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Vĩnh Yên.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 26/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, lực lượng Công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà bà Trần Thị H. ở Tổ dân phố Đông, phường Vĩnh Yên.

tang-vat-cac-doi-tuong-tau-tan-khoi-hien-truong.jpg
Tang vật các đối tượng tẩu tán.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm trên và phát hiện ba đối tượng gồm Đỗ Văn D. (SN 1997), Nguyễn Chung T. (SN 1995) cùng trú tại phường Vĩnh Yên và Phùng Văn M. (SN 1998), trú tại xã Hội Thịnh, đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ tầng hai của ngôi nhà.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Nguyễn Chung T. đã vứt một số đồ vật qua cửa sổ nhằm phi tang, sau đó nhảy từ tầng hai xuống đường để bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Kiểm tra khu vực các đối tượng tẩu tán đồ vật, lực lượng Công an thu giữ một lượng ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ việc.

Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt hai nữ quái trộm cắp liên tỉnh lấy nhiều tiền và vàng.

(Nguồn: THĐT)

#ma túy #Công an Phú Thọ #phường Vĩnh Yên #sử dụng trái phép chất ma túy #Methamphetamine

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 8 bị can liên quan vụ giữ nhiều nữ nhân viên trong quán karaoke, làm rõ dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 6/2 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 29/1, Công an xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của chị T.T.P. (SN 2004, trú tại xã Hội Thịnh) về việc chị cùng hai nữ giới khác bị giữ trong một phòng tại quán Karaoke Minh Hương (thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên), cửa phòng bị khóa, không được ra ngoài. Quán karaoke này do Nguyễn Thị Mùi (SN 1980, trú tại thôn An Lão, xã Bình Nguyên) làm chủ.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện 10 nam nữ đang 'thác loạn' trong nhà nghỉ ở Ninh Bình

Qua kiểm tra phát hiện 10 đối tượng gồm 5 nam, 5 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Yên Thắng kiểm tra nhà nghỉ Mimosa trên địa bàn.

ma-tuy.jpg
Một số đối tượng trong vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy ở Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa hát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy heroin, đảm bảo an ninh và trật tự địa phương.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Kế hoạch số 3251, ngày 09/12/2025 của Công an tỉnh về Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Vừa qua, Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp với Công an phường Lương Văn Tri kiểm tra tại số nhà 40 đường Trần Quang Khải, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn; phát hiện bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

capture.png
Nhóm đối tượng cùng tang vật.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới