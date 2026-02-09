Nhóm sử dụng ma túy ở Phú Thọ bị phát hiện, một người nhảy từ tầng hai bỏ chạy

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà dân ở phường Vĩnh Yên, một người nhảy từ tầng hai bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phát hiện, ngăn chặn hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Vĩnh Yên.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 26/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, lực lượng Công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà bà Trần Thị H. ở Tổ dân phố Đông, phường Vĩnh Yên.

Tang vật các đối tượng tẩu tán.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm trên và phát hiện ba đối tượng gồm Đỗ Văn D. (SN 1997), Nguyễn Chung T. (SN 1995) cùng trú tại phường Vĩnh Yên và Phùng Văn M. (SN 1998), trú tại xã Hội Thịnh, đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ tầng hai của ngôi nhà.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Nguyễn Chung T. đã vứt một số đồ vật qua cửa sổ nhằm phi tang, sau đó nhảy từ tầng hai xuống đường để bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Kiểm tra khu vực các đối tượng tẩu tán đồ vật, lực lượng Công an thu giữ một lượng ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ việc.

(Nguồn: THĐT)