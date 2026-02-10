Hà Nội

Xã hội

Người từng được công nhận liệt sĩ trở về sau gần 50 năm thất lạc

Sau gần 50 năm thất lạc vì chiến tranh, ông Vũ Văn Sự được Công an phường Vân Phú phối hợp các cơ quan chức năng khôi phục danh tính.

Nguyễn Hinh

Ngày 10/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Vân Phú vừa phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự, người từng được công nhận là liệt sĩ, sau gần nửa thế kỷ lưu lạc, giúp ông trở về đoàn tụ với gia đình và ổn định cuộc sống tại địa phương.

download-1.png
Công an phường Vân Phú hướng dẫn ông Vũ Văn Sự làm thủ tục đăng ký thường trú.

Ông Vũ Văn Sự (SN 1958), trước đây có hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (nay là khu 1 Phượng Lâu, phường Vân Phú). Ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia giai đoạn 1978-1981. Năm 1985, gia đình nhận giấy báo tử số 67/VT và Bằng “Tổ quốc ghi công” theo Quyết định số 282-CT/KT ngày 22/7/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Do ảnh hưởng của chiến tranh, ông Sự mất trí nhớ về quê quán, được người dân cưu mang và sinh sống tại phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh với tên Võ Văn Sự, sinh năm 1947. Những năm gần đây, ký ức dần trở lại, ông nhớ tên thật, người thân và quê quán. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, ông đã trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vân Phú đã phối hợp các cơ quan chức năng xác minh nhân thân, triển khai các thủ tục khôi phục danh tính. Các cơ quan chức năng tiến hành thu hồi, hủy giấy báo tử và Bằng “Tổ quốc ghi công” đã cấp trước đây, đồng thời tham mưu UBND phường cấp lại giấy khai sinh với thông tin chính xác.

Công an phường Vân Phú cũng phối hợp Công an phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh xác minh cư trú, thực hiện đăng ký thường trú cho ông tại địa phương, điều chỉnh thông tin cư trú theo giấy khai sinh và hỗ trợ làm căn cước công dân theo quy định.

