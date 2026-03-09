Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điều kỳ diệu có 1-0-2 ở hòn đảo cát lớn nhất thế giới

Kho tri thức

Điều kỳ diệu có 1-0-2 ở hòn đảo cát lớn nhất thế giới

Nằm ngoài khơi bang Queensland của Úc, đảo K’gari nổi tiếng với những bãi cát khổng lồ, hệ sinh thái độc đáo và cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục.

T.B (tổng hợp)
K’gari là đảo cát lớn nhất thế giới. Đảo K’gari có diện tích hơn 1.800 km² và được xem là đảo cát lớn nhất trên Trái Đất. Toàn bộ hòn đảo chủ yếu được hình thành từ cát tích tụ qua hàng trăm nghìn năm bởi dòng hải lưu và gió biển. Điều đặc biệt là dù được cấu tạo gần như hoàn toàn từ cát, nơi đây vẫn có rừng rậm, hồ nước và nhiều hệ sinh thái đa dạng. Ảnh: Pinterest.
K’gari là đảo cát lớn nhất thế giới. Đảo K’gari có diện tích hơn 1.800 km² và được xem là đảo cát lớn nhất trên Trái Đất. Toàn bộ hòn đảo chủ yếu được hình thành từ cát tích tụ qua hàng trăm nghìn năm bởi dòng hải lưu và gió biển. Điều đặc biệt là dù được cấu tạo gần như hoàn toàn từ cát, nơi đây vẫn có rừng rậm, hồ nước và nhiều hệ sinh thái đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi K’gari có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa bản địa. Tên “K’gari” xuất phát từ ngôn ngữ của người Butchulla, cộng đồng thổ dân truyền thống sinh sống tại khu vực này. Trong truyền thuyết của họ, K’gari có nghĩa là “thiên đường”. Năm 2023, chính phủ Úc chính thức khôi phục tên bản địa này thay cho tên gọi Fraser từng được sử dụng trước đó. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi K’gari có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa bản địa. Tên “K’gari” xuất phát từ ngôn ngữ của người Butchulla, cộng đồng thổ dân truyền thống sinh sống tại khu vực này. Trong truyền thuyết của họ, K’gari có nghĩa là “thiên đường”. Năm 2023, chính phủ Úc chính thức khôi phục tên bản địa này thay cho tên gọi Fraser từng được sử dụng trước đó. Ảnh: Pinterest.
Hòn đảo có hàng chục hồ nước ngọt tuyệt đẹp. K’gari nổi tiếng với nhiều hồ nước ngọt trong vắt nằm giữa các cồn cát, trong đó có hồ McKenzie – một trong những hồ đẹp nhất Úc. Những hồ này được hình thành từ nước mưa tích tụ và được lọc tự nhiên qua lớp cát, khiến nước trong và sạch đến mức đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Hòn đảo có hàng chục hồ nước ngọt tuyệt đẹp. K’gari nổi tiếng với nhiều hồ nước ngọt trong vắt nằm giữa các cồn cát, trong đó có hồ McKenzie – một trong những hồ đẹp nhất Úc. Những hồ này được hình thành từ nước mưa tích tụ và được lọc tự nhiên qua lớp cát, khiến nước trong và sạch đến mức đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Nơi đây có những khu rừng mọc trên nền cát hiếm thấy. Thông thường, đất cát nghèo dinh dưỡng khó có thể nuôi dưỡng rừng lớn. Tuy nhiên, trên đảo K’gari lại tồn tại những khu rừng mưa và rừng bạch đàn phát triển mạnh. Các nhà khoa học cho rằng lớp mùn hữu cơ tích tụ qua thời gian đã giúp cây cối phát triển ngay trên nền cát. Ảnh: Pinterest.
Nơi đây có những khu rừng mọc trên nền cát hiếm thấy. Thông thường, đất cát nghèo dinh dưỡng khó có thể nuôi dưỡng rừng lớn. Tuy nhiên, trên đảo K’gari lại tồn tại những khu rừng mưa và rừng bạch đàn phát triển mạnh. Các nhà khoa học cho rằng lớp mùn hữu cơ tích tụ qua thời gian đã giúp cây cối phát triển ngay trên nền cát. Ảnh: Pinterest.
K’gari là nơi sinh sống của quần thể chó dingo nổi tiếng. Đảo K’gari có một trong những quần thể chó dingo thuần chủng quan trọng nhất ở Úc. Vì hòn đảo khá biệt lập, các cá thể dingo ở đây ít bị lai với chó nhà, giúp chúng giữ được nhiều đặc điểm di truyền nguyên thủy. Ảnh: Pinterest.
K’gari là nơi sinh sống của quần thể chó dingo nổi tiếng. Đảo K’gari có một trong những quần thể chó dingo thuần chủng quan trọng nhất ở Úc. Vì hòn đảo khá biệt lập, các cá thể dingo ở đây ít bị lai với chó nhà, giúp chúng giữ được nhiều đặc điểm di truyền nguyên thủy. Ảnh: Pinterest.
Bãi biển trên đảo từng được dùng làm “đường băng”. Bãi biển dài và phẳng của K’gari, đặc biệt là khu vực 75 Mile Beach, từng được sử dụng như một đường băng tự nhiên cho máy bay nhỏ. Ngày nay, du khách vẫn có thể thấy máy bay du lịch hạ cánh trên bãi biển trong các chuyến tham quan từ trên không. Ảnh: Pinterest.
Bãi biển trên đảo từng được dùng làm “đường băng”. Bãi biển dài và phẳng của K’gari, đặc biệt là khu vực 75 Mile Beach, từng được sử dụng như một đường băng tự nhiên cho máy bay nhỏ. Ngày nay, du khách vẫn có thể thấy máy bay du lịch hạ cánh trên bãi biển trong các chuyến tham quan từ trên không. Ảnh: Pinterest.
K’gari là Di sản Thế giới của UNESCO. Hòn đảo được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1992 nhờ giá trị tự nhiên đặc biệt. Những cồn cát khổng lồ, hồ nước ngọt, rừng rậm và hệ động thực vật phong phú khiến K’gari trở thành một trong những cảnh quan tự nhiên độc đáo nhất của Úc. Ảnh: Pinterest.
K’gari là Di sản Thế giới của UNESCO. Hòn đảo được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1992 nhờ giá trị tự nhiên đặc biệt. Những cồn cát khổng lồ, hồ nước ngọt, rừng rậm và hệ động thực vật phong phú khiến K’gari trở thành một trong những cảnh quan tự nhiên độc đáo nhất của Úc. Ảnh: Pinterest.
Nơi đây thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Với cảnh quan hoang sơ và đa dạng sinh học phong phú, K’gari là điểm du lịch nổi tiếng của bang Queensland. Du khách đến đây thường tham gia các hoạt động như lái xe địa hình trên cát, cắm trại, bơi trong hồ nước ngọt và khám phá thiên nhiên hoang dã của hòn đảo đặc biệt này. Ảnh: adventure.com.
Nơi đây thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Với cảnh quan hoang sơ và đa dạng sinh học phong phú, K’gari là điểm du lịch nổi tiếng của bang Queensland. Du khách đến đây thường tham gia các hoạt động như lái xe địa hình trên cát, cắm trại, bơi trong hồ nước ngọt và khám phá thiên nhiên hoang dã của hòn đảo đặc biệt này. Ảnh: adventure.com.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Đảo cát lớn nhất thế giới #Hệ sinh thái độc đáo tại K’gari #Văn hóa bản địa và tên gọi K’gari #Hồ nước ngọt tự nhiên #Rừng mọc trên nền cát nghèo dinh dưỡng #Quần thể chó dingo nguyên thủy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT