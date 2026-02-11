Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Phú Thọ khởi tố đối tượng đổ thải trái phép ra môi trường

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Nguyễn Văn Đạt sau khi phát hiện hành vi thu gom, đổ hàng trăm mét khối chất thải xây dựng trái phép ra môi trường.

Nguyễn Hinh

Ngày 11/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 1991, trú tại địa phương) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

z7519743976727-b5abe71921bcbdc4e0e7fc165373d4a5.jpg
Khu vực đối tượng đổ chất thải ra môi trường.

Trước đó, vào 17h20 ngày 19/12/2025, tại khu vực bãi đất trống thuộc thôn Cẩm Trạch, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, phát hiện xe ô tô BKS 88C-011.21 do Đạt điều khiển đang đổ khoảng 4m³ đất xuống khu đất trống giáp Tỉnh lộ 310, nơi đã có sẵn khoảng 100m³ đất, đá, gạch vỡ và bê tông vụn.

Tại thời điểm kiểm tra, Đạt không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển, đổ chất thải rắn. Mở rộng kiểm tra cách vị trí trên khoảng 300m tại khu vực đồi Bằng, thôn Cẩm Trạch, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một điểm tập kết khác có diện tích khoảng 1.000m², với tổng khối lượng chất thải ước tính khoảng 500m³.

Quá trình xác minh cho thấy Nguyễn Văn Đạt thường xuyên mua hoặc xin chất thải rắn từ các công trình xây dựng của tổ chức, cá nhân, sau đó vận chuyển về hai bãi tập kết để bán cho người có nhu cầu san lấp mặt bằng.

Kết quả giám định xác định các mẫu vật thu giữ là chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng 178,88 tấn. Cơ quan điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Đạt để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mời quý độc giả xem thêm video: Tạm giữ chủ bãi khai thác vàng trái phép ở Hòa Bình.

(Nguồn: THĐT)

#đổ thải trái phép #gây ô nhiễm môi trường #Công an Phú Thọ #khởi tố bị can #chất thải xây dựng #Tam Dương

Bài liên quan

Xã hội

Nhóm sử dụng ma túy ở Phú Thọ bị phát hiện, một người nhảy từ tầng hai bỏ chạy

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà dân ở phường Vĩnh Yên, một người nhảy từ tầng hai bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phát hiện, ngăn chặn hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Vĩnh Yên.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 26/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, lực lượng Công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà bà Trần Thị H. ở Tổ dân phố Đông, phường Vĩnh Yên.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 8 bị can liên quan vụ giữ nhiều nữ nhân viên trong quán karaoke, làm rõ dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 6/2 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 29/1, Công an xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của chị T.T.P. (SN 2004, trú tại xã Hội Thịnh) về việc chị cùng hai nữ giới khác bị giữ trong một phòng tại quán Karaoke Minh Hương (thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên), cửa phòng bị khóa, không được ra ngoài. Quán karaoke này do Nguyễn Thị Mùi (SN 1980, trú tại thôn An Lão, xã Bình Nguyên) làm chủ.

Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ phát hiện vụ đổ, tập kết trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng

Hơn 133 tấn chất thải xây dựng tập kết trực tiếp trên mặt đất tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường...

Ngày 6/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu (phường Phúc Yên).

Theo điều tra, ngày 25/12/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Phúc Yên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại bãi tập kết nguyên, vật liệu xây dựng của Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Quân (SN 1992, trú tại Khu đô thị Hùng Vương, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới