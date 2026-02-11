Công an Phú Thọ khởi tố đối tượng đổ thải trái phép ra môi trường

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Nguyễn Văn Đạt sau khi phát hiện hành vi thu gom, đổ hàng trăm mét khối chất thải xây dựng trái phép ra môi trường.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 1991, trú tại địa phương) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Khu vực đối tượng đổ chất thải ra môi trường.

Trước đó, vào 17h20 ngày 19/12/2025, tại khu vực bãi đất trống thuộc thôn Cẩm Trạch, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, phát hiện xe ô tô BKS 88C-011.21 do Đạt điều khiển đang đổ khoảng 4m³ đất xuống khu đất trống giáp Tỉnh lộ 310, nơi đã có sẵn khoảng 100m³ đất, đá, gạch vỡ và bê tông vụn.

Tại thời điểm kiểm tra, Đạt không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển, đổ chất thải rắn. Mở rộng kiểm tra cách vị trí trên khoảng 300m tại khu vực đồi Bằng, thôn Cẩm Trạch, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một điểm tập kết khác có diện tích khoảng 1.000m², với tổng khối lượng chất thải ước tính khoảng 500m³.

Quá trình xác minh cho thấy Nguyễn Văn Đạt thường xuyên mua hoặc xin chất thải rắn từ các công trình xây dựng của tổ chức, cá nhân, sau đó vận chuyển về hai bãi tập kết để bán cho người có nhu cầu san lấp mặt bằng.

Kết quả giám định xác định các mẫu vật thu giữ là chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng 178,88 tấn. Cơ quan điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Đạt để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

(Nguồn: THĐT)