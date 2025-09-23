Công an Phú Thọ phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu hơn 27 bánh heroin

Đường dây ma túy là các đối tượng thuộc khu vực Tam Giác Vàng giao cho Long quản lý các kho hàng ở Hà Nội, khi có đơn đặt hàng thì điều Long đi giao ma túy.

Ngày 23/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an Phú Thọ phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện khả nghi tên Nguyễn Thành Long (sinh ngày 14/10/1976, thường trú ở xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Hiện nay, Long sống lang thang ở quanh các nhà trọ, khách sạn thuộc khu vực xã Đông Anh (thành phố Hà Nội).

Qua đánh giá khái quát của cơ quan điều tra, đường dây ma túy này là các đối tượng thuộc khu vực Tam Giác Vàng giao cho Long quản lý các kho hàng ở Hà Nội, khi có đơn đặt thì điều Long đi giao ma túy.

Như vậy, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thành Long chắc chắn có những “vòi bạch tuộc” khác. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Thành Long, thu giữ 2 bánh ma túy và tìm ra kho ma túy của Long đang cất giữ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố 73 bị can về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy với số lượng đặc biệt lớn như heroin, hồng phiến, ketamine, thuốc lắc… cùng một số tang vật liên quan khác. Vật chứng thu giữ gồm hơn 27 bánh heroin (gần 8kg), hơn 278.000 viên hồng phiến (hơn 25kg), ma túy đá (624gam), ketamine (6,5kg), ma túy nước vui, thuốc lắc (MDMA), cocaine, cần sa, thuốc phiện.

