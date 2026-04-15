Xử phạt người đàn ông đăng tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Ngày 15/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.H.L. (trú xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, trưa 12/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng huy động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Với tinh thần khẩn trương, đám cháy đã được khống chế sau 30 phút và dập tắt hoàn toàn sau 1 giờ đồng hồ.

Ông L.H.L. làm việc với cơ quan Công an.

Trong khi lực lượng PCCC và người dân quên mình cứu tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại, ông L.H.L. lên mạng xã hội đăng tin sai sự thật, phủ nhận nỗ lực của lực lượng chức năng, làm sai lệch về diễn biến vụ việc.

Những thông tin này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng PCCC đang làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan công an, ông L.H.L. đã thừa nhận hành vi sai phạm do thiếu hiểu biết và nóng vội. Ông L. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông L.H.L. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.