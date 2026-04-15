Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín lực lượng chức năng, ông L.H.L. (Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 15/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.H.L. (trú xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, trưa 12/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng huy động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Với tinh thần khẩn trương, đám cháy đã được khống chế sau 30 phút và dập tắt hoàn toàn sau 1 giờ đồng hồ.

xu-phat-1.jpg
Ông L.H.L. làm việc với cơ quan Công an.

Trong khi lực lượng PCCC và người dân quên mình cứu tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại, ông L.H.L. lên mạng xã hội đăng tin sai sự thật, phủ nhận nỗ lực của lực lượng chức năng, làm sai lệch về diễn biến vụ việc.

Những thông tin này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng PCCC đang làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan công an, ông L.H.L. đã thừa nhận hành vi sai phạm do thiếu hiểu biết và nóng vội. Ông L. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông L.H.L. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

#Công an #Hà Tĩnh #xử phạt #người đàn ông #xuyên tạc #xúc phạm

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt 2 người đàn ông xúc phạm lực lượng Công an

Đăng bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín hình ảnh của lực lượng công an, 2 người đàn ông ở Quảng Trị bị xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 14/3, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H và ông P.T.X (đều trú phường Đồng Hới) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện hai tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Xem chi tiết

Xã hội

Người tung tin thất thiệt về lãnh đạo Hà Nội bị phạt 5 triệu đồng

Cơ quan công an Hà Nội xử phạt 5 triệu đồng một người đăng thông tin sai về lãnh đạo, nhấn mạnh việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Theo SGGP, chiều 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, liên quan tới sự việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội có đơn xin thôi chức vụ, đơn vị đã xác định được chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin trên.

Làm việc với cơ quan công an, Đ.M.T. thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi. Đ.M.T. đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt trường hợp thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

H.C.A sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 27/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Suối Hai vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết có thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

10.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.