Xã hội

Công an Hà Nội tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A

Công an Hà Nội ra thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, xảy ra khoảng 21h35 ngày 31/12/2025.

Gia Đạt

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an thành phố (CATP) Hà Nội cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 21h35 ngày 31/12/2025, tại km 215+600 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội.

2-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh N.T.H (sinh năm 1998; hộ khẩu thường trú: xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 90D1-103.34, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo chiều Ninh Bình đi Hà Nội, thì xảy ra tai nạn giao thông.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định, Phòng CSGT – CATP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân chứng kiến, biết diễn biến liên quan đến vụ tai nạn nêu trên hoặc có video, hình ảnh ghi nhận vụ việc, liên hệ Phòng CSGT – CATP Hà Nội (qua Đội CSGT đường bộ số 8, địa chỉ: số 16 Lý Tử Tấn, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) hoặc trực tiếp liên hệ cán bộ thụ lý Thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng, số điện thoại 0967.799.928, để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
