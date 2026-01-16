Hà Nội

Xã hội

Hai xe đầu kéo va chạm nhau trên Vành đai 3 khiến một người bị thương

Hai xe đầu kéo đã xảy ra va chạm trên Vành đai 3 khiến một người bị thương, giao thông qua lại khu vực bị ùn ứ.

Gia Đạt

Ngày 16/1, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 4h45 cùng ngày, tại đường Vành đai 3 trên cao (chiều từ Mai Dịch hướng cầu Thăng Long), thuộc phường Nghĩa Đô, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe đầu kéo.

vanh-dai-3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời gian trên, ô tô mang BKS 30M-035.xx kéo rơ moóc BKS 29RM-016.xx, do anh Đ.M.V. (SN 1983, quê Ninh Bình) điều khiển, đi đến khu vực cột điện chiếu sáng số CS1/PVD/32 đường Vành đai 3 đã đâm vào phía sau ô tô BKS 98C-348.xx kéo rơ moóc BKS 28R-001.xx do anh H.V.H. (SN 1984, quê Bắc Ninh) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến anh Đ.M.V. bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 chiếc ô tô đầu kéo bị hư hỏng, giao thông qua lại khu vực bị ùn ứ. Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng, làm rõ vụ việc.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#xe đầu kéo #va chạm #Vành đai 3 #giao thông #tai nạn #tắc đường

