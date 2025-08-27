Công an Hà Nội kịp thời hỗ trợ cô gái ngã do mưa bão cấp cứu kịp thời

Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ tuần tra phòng chống bão, ngập úng Công an phường Phương Liệt đã kịp thời đưa 1 người bị thương đi cấp cứu.

Lực lượng Công an phường Phương Liệt hỗ trợ chị L đến Bệnh viện.

Trước đó, khoảng 9h00 ngày 26/8, trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống cơn bão số 5, lực lượng Công an phường phát hiện 1 công dân nữ điều khiển xe máy bị ngã trên đường, do mưa bão không thể đứng dậy đi lại được. Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường khẩn trương điều động xe chuyên dụng để đưa công dân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại bệnh viện, bước đầu xác định công dân là T.T.T.L (SN: 2000; HKTT: Vĩnh Tường, Nghệ An). Công an phường Phương Liệt đã liên hệ với người nhà của chị L và bàn giao cho gia đình. Hiện tình trạng sức khỏe của chị L. đã tạm thời ổn định.

