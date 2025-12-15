Hà Nội

Kẻ sát nhân tại quán cà phê bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng

Xã hội

Sau khi gây ra vụ giết người man rợ tại quán cà phê của người quen để cướp tài sản, Bùi Trung Kiên đã bỏ trốn vào Bình Dương và bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng.

Gia Đạt
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h30 ngày 16/1/2012, trời giáp Tết nên lạnh cắt da thịt. Quán cà phê của bà Trần Thị L (phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình) hôm nay đóng cửa sớm, bên trong tối om. Cô con gái chủ quán sang thăm mẹ, khi cánh cửa vừa hé mở, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô sững sở. Bà L nằm dưới đất, dường như đã tắt thở, xung quanh loang lổ máu. Tại hiện trường, Công an tỉnh Hòa Bình xác định bà L đã tử vong nhiều giờ với nhiều vết thương trên cơ thể, được gây ra bởi vật sắc nhọn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Trong quán cà phê, cũng là nơi ở có dấu hiệu cạy phá, lục lọi. Ngoài ra, cơ quan công an không tìm thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào khác. Theo thông tin gia đình cung cấp, bà L có 1 điện thoại di động, 1 xe máy Yamaha. Tại thời điểm phát hiện thi thể bà L, những tài sản này đã không còn. Ngoài ra, một số đồ trang sức trên người nạn nhân cũng biến mất. Những dữ liệu này đưa các điều tra viên đến nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Các điều tra viên sau khi khoanh vùng đã tập trung vào nhóm người thường xuyên lui tới quán cà phê của nạn nhân. Trong số các đối tượng được lưu tâm, các trinh sát thấy nổi lên Bùi Trung Kiên (SN 1982, trú tại Hòa Bình). Kiên là nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, thời gian gần đây đối tượng có biểu hiện dính vào cờ bạc, nợ nần, thường xuyên cầm cố xe máy. Lúc các trinh sát tìm đến nơi ở và cơ quan, Kiên đã bỏ đi đâu không rõ.(Ảnh minh họa, nguồn internet)
Cũng trong lúc này, tổ rà tìm chiếc xe máy đã nhận được thông tin sau khi vụ án xảy ra, Kiên có đem chiếc xe máy giống tang vật vụ án đi cầm cố. Do không có giấy tờ nên chủ cửa hàng từ chối. Các trinh sát cũng tìm thấy chiếc xe của bà L được để ở bãi gửi xe của bệnh viện này. Nhân chứng cho hay, Kiên chính là người đem xe tới gửi. Những bằng chứng ấy đã một lần nữa củng cố suy luận Kiên chính là nghi phạm số 1 của vụ án. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Được tin Kiên trốn vào miền Nam, một tổ công tác được cử đi Bình Dương, đồng thời vận động gia đình cung cấp thêm thông tin. Gia đình đối tượng đã cho biết, lần cuối gọi về, Kiên có nói đang ở với người em họ tại Bến Cát. Người này, sau khi nghe chuyện đã nộp cho công an nhiều tài sản Kiên gửi, trong đó có giấy tờ xe máy mang tên nạn nhân L. Người này cũng cho biết Kiên đang đi xem đánh cờ tướng ở gần đó. Các trinh sát đã ập vào bắt giữ thành công và di lý đối tượng về Hòa Bình. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tại cơ quan công an, Kiên khai, do nợ nần cờ bạc, gã nhiều lần cầm cố xe máy của mình và người thân để lấy tiền. Giáp Tết, người thân đòi xe, Kiên không có tiền nên nảy sinh ý định đi cướp. Do quen thân với bà L, thường lui tới quán cà phê này nên Kiên đã chọn đó làm mục tiêu. Ngày 16/1, Kiên đến quán cà phê và đứng ngoài quan sát, khi thấy quán vắng người, hắn đi vào, vì thân tình nên bà L không để ý. Lợi dụng lúc chủ quán mất cảnh giác, Kiên lấy con dao từ trong bếp rồi quay ra đâm vào cổ nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Bà L vùng vẫy, bỏ chạy kêu cứu nhưng bị Kiên kéo lại và đâm thêm nhiều nhát nữa. Bà L tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Kiên lấy đi xe máy, điện thoại và đồ trang sức của nạn nhân và tẩu thoát. Cầm cố xe nhưng không được vì thiếu giấy tờ, sợ sự việc bại lộ, Kiên quyết định bắt xe vào miền Nam. Trên đường đi, gã đã vứt con dao và một số tang vật khác ở nhiều địa điểm khác nhau. Chỉ vì đam mê cờ bạc, Kiên đã đánh mất hết tính người, tước đi mạng sống của một người vô tội. Với tội ác này, Kiên dã phải nhận mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Gia Đạt
#vụ án #cà phê #bà L #tử vong #pháp luật #điều tra

