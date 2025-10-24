Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an bắt một người trong vụ khai thác 800.000 m3 đất trái phép

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Khánh Hoài

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), ngày 20/10 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

1.jpg
Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Thắng, thu giữ nhiều tài liệu.

Theo cơ quan điều tra, vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Hương Sơn, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Kép, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) từ năm 2020 đến năm 2024.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can Phùng Ngọc Phương (sinh năm 1971, trú tại thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

aa.jpg
Trước đó, Cơ quan An ninh đã bắt giữ Phùng Ngọc Phương.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Phùng Ngọc Phương đã lấy danh nghĩa Công ty TNHH MTV Tiền Phương Bắc trực tiếp chỉ đạo, thực hiện việc khai thác trái phép khoáng sản (đất san lấp) tại xã Hương Sơn (Lạng Giang, Bắc Giang cũ) lên tới hơn 800.000 m3 đất, ước tính trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Tiến hành điều tra, mở rộng án, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng.

Vụ án tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT phối hợp bắt giữ 3 nghi can cố ý gây thương tích trốn trên xe khách. (Nguồn: Cục CSGT).

#Cơ quan An ninh điều tra #Công an tỉnh Bắc Ninh #khai thác 800.000 m3 đất trái phép

Bài liên quan

Xã hội

Chiêu trò lừa đảo phát phiếu quà từ thiện giả tại TP HCM

Nhiều người dân lao động nghèo ở khu vực đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP HCM) bàng hoàng khi biết mình bị lừa mua “phiếu phát quà từ thiện”.

Ngày 23/10, Công an phường Bình Đông (quận 8, TP HCM) cho biết đã phát thông báo mời những người từng nhận hoặc mua “phiếu phát quà từ thiện” đến trụ sở để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Nhiều người dân đã đưa tiền &quot;bồi dưỡng&quot; để lấy các phiếu phát quà. Ảnh: HT
Nhiều người dân đã đưa tiền "bồi dưỡng" để lấy các phiếu phát quà. Ảnh: HT
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố Phó Giám đốc Công ty Hải Phong cưỡng đoạt tài sản

Nguyễn Văn Nam, phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 22/10, Công an TP Hải Phòng thông tin việc Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hải Phòng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại Cảng Trân Châu thuộc Đặc khu Cát Hải.

76665.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hưng Yên khởi tố kẻ lừa đảo bán gậy golf, cây cảnh

Sau khi nhận tiền khách mua gậy Golf, cây cảnh bon sai, Dũng không chuyển hàng mà chặn Facebook, Zalo và số điện thoại người mua rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo tìm nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra hồi tháng 8/2025 trên không gian mạng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới