Công an bắt một người trong vụ khai thác 800.000 m3 đất trái phép

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), ngày 20/10 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Thắng, thu giữ nhiều tài liệu.

Theo cơ quan điều tra, vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Hương Sơn, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Kép, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) từ năm 2020 đến năm 2024.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can Phùng Ngọc Phương (sinh năm 1971, trú tại thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Trước đó, Cơ quan An ninh đã bắt giữ Phùng Ngọc Phương.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Phùng Ngọc Phương đã lấy danh nghĩa Công ty TNHH MTV Tiền Phương Bắc trực tiếp chỉ đạo, thực hiện việc khai thác trái phép khoáng sản (đất san lấp) tại xã Hương Sơn (Lạng Giang, Bắc Giang cũ) lên tới hơn 800.000 m3 đất, ước tính trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Tiến hành điều tra, mở rộng án, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng.

Vụ án tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT phối hợp bắt giữ 3 nghi can cố ý gây thương tích trốn trên xe khách. (Nguồn: Cục CSGT).