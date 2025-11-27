Công an Bắc Ninh sẽ xử lý nghiêm săn bắt chim trái phép

Công an các xã trên địa bàn Bắc Ninh đã phối hợp với địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép.

Ngày 27/11, theo Công an xã Sơn Hải và xã Tân Sơn (tỉnh Bắc Ninh), qua nắm bắt tình hình thời gian qua, trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng một số người dân sử dụng lưới, bẫy, keo dính, bẫy thòng lọng… để săn bắt chim trời trái phép, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, làm suy giảm đa dạng động vật rừng và vi phạm quy định của pháp luật.

Cá thể chim hoang dã được giải cứu, thả về tự nhiên.

Công an các xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền và các tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tổ chức tuần tra trên địa bàn kết hợp tuyên truyền, phát hiện, xử lý các trường hợp săn bẫy các loài động vật hoang dã, chim di cư.

Quá trình tuần tra, lực lượng công an phát hiện và tiến hành tạm giữ hàng chục khung lưới “tàng hình” với chiều dài hơn 1.000 mét cùng một số vật dụng như: Chim mồi giả, âm ly, loa phát… Đồng thời, phát hiện và giải cứu hàng chục cá thể chim các loại bị mắc lưới còn sống, vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ lưới vó đèn đánh bắt thủy sản trên hồ Cấm Sơn.

Công an các xã khuyến cáo người dân, hành vi săn, bắt, bẫy chim rừng trái phép có thể bị xử phạt đến 400 triệu đồng, tùy mức độ hành vi, tang vật vi phạm; tịch thu toàn bộ phương tiện, tang vật, dụng cụ vi phạm.

Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” theo Điều 234 và tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự.