Xã hội

Công an Bắc Ninh liên tiếp bắt quả tang đối tượng tàng trữ chất ma túy

Công an xã Sơn Động và Công an phường Tân An (Bắc Ninh) vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khánh Hoài

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Sơn Động (tỉnh Bắc Ninh), cho biết chiều qua (15/9), tại đoạn đường 279 hướng Quảng Ninh - Sơn Động, lực lượng Công an xã Sơn Động phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nông Minh Tuân (sinh năm 1991, trú tại thôn Làng Chẽ) có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

1.jpg
Đối tượng Nông Minh Tuân.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 3 đoạn ống nhựa, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và chất cục bột màu đỏ cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Đấu tranh khai thác nhanh, Tuân khai nhận các đoạn ống trên đều chứa ma túy đá, “ngựa”.

Công an xã Sơn Động đã lập biên bản vụ việc, ra quyết định tạm giữ đối với Nông Minh Tuân để xử lý theo quy định pháp luật.

cats.jpg
Đối tượng Lê Văn H. (giữa) khi bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, lúc 10h ngày 9/9, tại đoạn đường thuộc địa phận phường Tân An (Bắc Ninh), tổ công tác Công an phường Tân An cũng bắt quả tang đối tượng Lê Văn H. (sinh năm 1963, trú tại tổ dân phố Hương, phường Tân An) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 3 gói giấy bạc bên trong chứa chất cục bột màu trắng (kết quả giám định chất cục bột màu trắng là ma túy, loại heroin, khối lượng 0,268g); 4 xi lanh loại 03ml chưa qua sử dụng, 3 lọ nước cất nhãn hiệu NOVACAIN 3% chưa qua sử dụng.

Công an phường Tân An đã báo cáo đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Văn H. tại tổ dân phố Hương, phường Tân An.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn H. về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", đồng thời ra lệnh tạm giam đối với bị can H.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT Hà Nội mở đường giúp đưa nữ giáo viên bị sốc phản vệ đi cấp cứu.

