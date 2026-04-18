Bộ Y tế cảnh báo thuốc dự phòng HIV giả YEZTUGO trên mạng xã hội

Sản phẩm YEZTUGO chưa được cấp phép, nguy cơ cao gây hại cho người dùng, Bộ Y tế đề nghị kiểm tra và xử lý các hoạt động buôn bán trái phép.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc cảnh báo thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV có tên thương mại là YEZTUGO chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Hình ảnh bao bì thuốc dự phòng HIV giả. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Cục Phòng bệnh cho biết đã ghi nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc phát hiện trường hợp rao bán và sử dụng thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) nghi là hàng giả, có tên thương mại là YEZTUGO (lenacapavir) trên các nền tảng mạng xã hội.

Sản phẩm nêu trên chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý việc buôn bán, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành.

Đồng thời, tăng cường truyền thông, cảnh báo đến người dân và các cơ sở y tế về nguy cơ sử dụng thuốc giả, thuốc chưa được cấp phép.

Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về kê đơn, sử dụng thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV; chỉ sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép, có nguồn gốc rõ ràng.

Việc kê đơn, chỉ định và theo dõi điều trị phải tuân thủ đúng theo quy định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS và các văn bản liên quan.

Liên quan đến thuốc này, trước đó, cuối tháng 3/2026 Cục Quản lý Dược cũng đã cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.

Theo Cục Quản lý Dược, qua tra cứu thông tin trên dịch vụ công tại trang web https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, Cục Quản lý Dược chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho sản phẩm có tên như trên và/hoặc cơ sở sản xuất có tên Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) chưa có thuốc được cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không được mua/bán, sử dụng sản phẩm Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL); kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

Thuốc dự phòng HIV giả có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm

Theo các chuyên gia, lenacapavir là hoạt chất mới trong điều trị và dự phòng HIV, thường được sử dụng dưới dạng tiêm với cơ chế tác động kéo dài. Chính vì vậy, nếu bị làm giả hoặc sử dụng sản phẩm không đạt chất lượng, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc không có tác dụng mà còn có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Trước thực trạng này, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành; chỉ mua thuốc tại các cơ sở hợp pháp và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời.

Động thái cảnh báo lần này cho thấy sự gia tăng phức tạp của tình trạng thuốc giả, đặc biệt với các loại thuốc điều trị bệnh nguy hiểm. Việc nâng cao cảnh giác và siết chặt quản lý là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

HIV lây lan chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn hoặc dùng chung kim tiêm. Virus này tấn công hệ miễn dịch, và nếu không được điều trị, có thể dẫn đến hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). Theo số liệu thống kê, toàn cầu có khoảng 40 triệu người đang sống chung với HIV.‏ ‏Lenacapavir, thuốc tiêm phòng HIV mỗi 6 tháng, đang trở thành lựa chọn mới trên toàn cầu, đặc biệt phù hợp với người khó duy trì thuốc uống hằng ngày, kể cả phụ nữ mang thai và cho con bú. Trước đó, vào ngày 19/6/2025, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết đã được Mỹ phê duyệt thuốc Lenacapavir, loại thuốc đầu tiên trên thế giới có thể ngăn ngừa HIV bằng hai mũi tiêm mỗi năm. Đây là bước tiến lớn trong cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ nhằm kiểm soát đại dịch toàn cầu, mở ra cơ hội bảo vệ hàng triệu người, dù khả năng tiếp cận vẫn còn là một dấu hỏi lớn.