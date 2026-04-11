Vụ gần 150 trẻ nhập viện do nghi ngộ độc tại TP HCM, Bộ Y tế vào cuộc

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc

Liên quan đến vụ việc 148 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TP HCM) nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 09/4/2026 trên địa bàn phường Bình Quới, TP HCM ghi nhận nhiều học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn.

Phòng Văn hóa Xã hội thực hiện lấy mẫu. Ảnh: Sở Y tế/ Nguồn congluan.vn

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý, đặc biệt trong các bếp ăn tập thể, các cơ sở cung cấp suất ăn để hạn chế nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm theo nội dung tại Công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 01/4/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Một trường hợp trẻ nghi ngộ độc thực phẩm, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp/Nguồn congluan.vn

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Hiệu trưởng thừa nhận trách nhiệm

Bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã có thư gửi phụ huynh, thừa nhận trách nhiệm của nhà trường trong việc để xảy ra sự cố và việc cung cấp thông tin chưa kịp thời.

Hiệu trưởng cũng cho biết, chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh đã tới các bệnh viện, thăm hỏi các em, gặp gỡ cha mẹ các em học sinh.

"Sau khi tới thăm hỏi động viên các em, nắm tình hình sức khỏe các em, trao đổi với các phụ huynh học sinh, tôi chỉ biết nói là tôi không có mong mỏi nào lớn hơn việc các em học sinh sớm khỏe lại, sớm trở lại trường học, gặp lại thầy cô bè bạn. Tôi rất cảm động khi gặp được nhiều phụ huynh thông cảm với nhà trường trong lúc này"- bà Tiên nói.

Nhà trường cũng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời cam kết thông tin minh bạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian tới.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.