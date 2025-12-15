Cơ sở nem chả, bánh mì gây ngộ độc tại Quảng Ngãi lên tiếng nhận trách nhiệm

Qua kiểm tra ban đầu, cơ sở sản xuất, kinh doanh nem chả, bánh mì Hồng Vân chưa xuất trình được đầy đủ hồ sơ pháp lý về sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Liên quan đến vụ hàng loạt trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị khẩn trương chỉ đạo bệnh viện tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân liên quan đến vụ việc hàng chục trường hợp ngộ độc do ăn bánh mì.

Động thái trên diễn ra sau khi hàng loạt người nhập viện sau khi ăn bánh mì mua từ cơ sở Hồng Vân.

Cấp cứu điều trị những ca ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì Hồng Vân.

Theo khai báo của các bệnh nhân, khoảng từ 15h ngày 11/12/2025 đến 8h ngày 13/12/2025, các bệnh nhân có mua và sử dụng có nhân tại nhiều quầy kinh doanh khác nhau của thương hiệu bánh mì Hồng Vân.

Đến thời điểm hiện tại, số ca bệnh liên quan đến bánh mì Hồng Vân vẫn tiếp tục gia tăng, trong đó Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng tiếp nhận 52 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 22 trường hợp, tổng gần 80 trường hợp và tiếp tục tăng.

Ngoài 2 cơ sở y tế nói trên một số phòng khám đa khoa trên địa bàn cũng ghi nhận nhiều bệnh nhân có triệu chứng tương tự.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ (tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành) và cùng các điểm bán bánh mì Hồng Vân trên địa bàn phường Cẩm Thành và phường Nghĩa Lộ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng cho biết, toàn bộ các quầy kinh doanh bánh mì mang tên Hồng Vân tại hai phường trên đều do cơ sở của ông cung cấp nguyên liệu, gồm: chả các loại (thịt heo, thịt bò), xíu mại, bơ, tương ớt, rau và bánh mì.

Riêng điểm bán tại số 1156 đường Quang Trung là cơ sở nhượng quyền thương hiệu, không lấy rau và bánh mì từ ông Hồng.

Thư xin lỗi, nhận trách nhiệm trên trang mạng xã hội của cơ sở Hồng Vân.

Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xuất xứ nguyên liệu; không có hồ sơ khám sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến, kinh doanh. Các sản phẩm chả cũng chưa có hồ sơ công bố theo quy định.

Đáng chú ý, cơ sở sản xuất tại số 280 Nguyễn Nghiêm, nơi chế biến chả, xíu mại, bơ, tương ớt chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Khu vực sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều, không tách biệt với các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm.

Ngay sau đó, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại các quầy bánh mì và tại cơ sở sản xuất; đồng thời yêu cầu các điểm bán bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động để chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các quầy và cơ sở sản xuất, đồng thời thu thập 6 mẫu bệnh phẩm để , xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Trước diễn biến trên, Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì ổ có nhân, đặc biệt là các cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh và loại hình thức ăn đường phố; đồng thời tăng cường tập huấn, tuyên truyền quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc trong thời gian tới.