Xã hội

Cháu nội trộm vàng của bà để… nạp game

Sau khi lấy trộm vàng của bà nội, V.M.M (TP. Cần Thơ) đã mang bán để lấy tiền nạp game và mua sắm đồ dùng cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 07/01, thông tin từ Công an phường Đại Thành (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng V.M.M (SN 2006) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Công an phường Đại Thành nhận được trình báo của bà P.T.Q (SN 1959, thường trú tại khu vực Láng Sen A, phường Đại Thành) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 2 lượng vàng, ước tính khoảng 280 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an phường Đại Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người có liên quan.

image-20260107154153-1.jpg
Đối tượng V.M.M tại cơ quan Công an.

Qua công tác điều tra, cơ quan Công an xác định V.M.M, cháu nội bà P.T.Q là nghi phạm gây ra vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan Công an, V.M.M khai nhận đã bán số vàng trộm cắp được với số tiền 280 triệu đồng để mua sắm đồ dùng cá nhân và nạp tiền chơi game “nổ hủ” trên không gian mạng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Xã hội

Bắt nóng 'đạo chích' đột nhập, phá két trộm cắp tài sản

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, đối tượng Hoàng Văn Lợi (tỉnh Hà Tĩnh) đã đột nhập, phá két lấy trộm tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 05/01, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Lợi (SN 2000, trú tại TDP Hồng Hải, phường Hoành Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Hoành Sơn tiếp nhận tin báo của anh Lê Văn C. (ngụ Tổ dân phố Nhân Thắng) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy trộm tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

Xã hội

Bắt đối tượng đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tiền rồi lẩn trốn cách 400km

Nguyễn Duy Hiệp lẻn vào một nhà dân ở Lào Cai cạy phá két sắt, chiếm đoạt khoảng 17.000.000 đồng rồi sau đó bỏ trốn cách 400 km thì bị Công an bắt giữ.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Bản Lầu đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Duy Hiệp, sinh năm 1968, trú tại xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Bản Lầu.

doi-tuong-nguyen-duy-hiep.jpg
Đối tượng Nguyễn Duy Hiệp tại cơ quan Công an.
Xã hội

Bắt 'đạo chích' trộm hơn tỷ, dùng 500 triệu mua quà tặng bạn gái

Sau khi trộm cắp hơn tỷ đồng trong cốp xe tại một bệnh viện, Được lấy số tiền khoảng hơn 500 triệu đồng cùng bạn gái tiêu xài và mua quà tặng.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Được (SN 1986, trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đỗ Tấn Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma” hòng qua mắt lực lượng chức năng.

