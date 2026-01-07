Cháu nội trộm vàng của bà để… nạp game

Sau khi lấy trộm vàng của bà nội, V.M.M (TP. Cần Thơ) đã mang bán để lấy tiền nạp game và mua sắm đồ dùng cá nhân.

Ngày 07/01, thông tin từ Công an phường Đại Thành (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng V.M.M (SN 2006) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Công an phường Đại Thành nhận được trình báo của bà P.T.Q (SN 1959, thường trú tại khu vực Láng Sen A, phường Đại Thành) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 2 lượng vàng, ước tính khoảng 280 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an phường Đại Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người có liên quan.

Đối tượng V.M.M tại cơ quan Công an.

Qua công tác điều tra, cơ quan Công an xác định V.M.M, cháu nội bà P.T.Q là nghi phạm gây ra vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan Công an, V.M.M khai nhận đã bán số vàng trộm cắp được với số tiền 280 triệu đồng để mua sắm đồ dùng cá nhân và nạp tiền chơi game “nổ hủ” trên không gian mạng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.