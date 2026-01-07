Phát hiện nhóm học sinh ở Quảng Trị chế tạo pháo nổ

Ngày 07/01, thông tin từ Công an xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 3 thanh thiếu niên trên địa bàn có hành vi chế tạo, tàng trữ pháo nổ, với tổng khối lượng khoảng 08 kg.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 05/01, Công an xã Quảng Trạch phát hiện N.M.D. (SN: 2009, trú tại thôn Linh Cận Sơn, xã Nam Ba Đồn) có hành vi tàng trữ một vật hình trụ tròn, dài khoảng 7,5cm, đường kính 1,9cm nghi là pháo nổ tự chế.

Đối tượng M.T.Đ...

Làm việc với cơ quan Công an, N.M.D. khai nhận vật nói trên là pháo nổ tự chế do đối tượng T.B.L. (SN 2009, trú tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Trạch) đưa cho vào ngày 05/01/2026.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xã xác định khoảng một tuần trước đó, T.B.L. đến nhà M.T.Đ. (SN 2009, trú tại thôn Đông Dương, xã Quảng Trạch) chơi thì được Đ. hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ và cho nguyên liệu. Tối ngày 04/01/2026, T.B.L. tự chế tạo được một quả pháo nổ và sáng ngày 05/01/2026 đã đưa cho N.M.D. trong lúc đi học.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Ngay sau đó, Công an xã Quảng Trạch đã triệu tập M.T.Đ., đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng, thu giữ 74 quả pháo tự chế với nhiều kích thước khác nhau, tổng khối lượng khoảng 08 kg.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

